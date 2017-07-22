Аббас объявил о замораживании официальных контактов с Израилем

Источник: AP 2017

Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил о замораживании контактов с Израилем на всех уровнях, передает The Jerusalem Post. Он выступил с обращение к народу, которое транслировалось по телевидению, после совещания руководства Палестины в Рамалле.

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Поводом для заявления меры безопасности, принятые израильской стороной в районе Храмовой горы и мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Аббас заявил, что установка израильтянами металлодетекторов на проходах к Храмовой горе осуществлена по «надуманному поводу».

«Я объявляют о замораживании контактов с израильской стороной на всех уровнях до тех пор, пока израильское правительство не отменит принятых им мер против мечети Аль-Акса», — цитирует издание слова Аббаса.