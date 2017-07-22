Аббас объявил о замораживании официальных контактов с Израилем
Глава Палестинского государства Махмуд Аббас объявил о приостановке контактов с Израилем на всех уровнях
Глава Палестинского государства Махмуд Аббас объявил о приостановке контактов с Израилем на всех уровнях
Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил о замораживании контактов с Израилем на всех уровнях, передает The Jerusalem Post. Он выступил с обращение к народу, которое транслировалось по телевидению, после совещания руководства Палестины в Рамалле.
Поводом для заявления меры безопасности, принятые израильской стороной в районе Храмовой горы и мечети
«Я объявляют о замораживании контактов с израильской стороной на всех уровнях до тех пор, пока израильское правительство не отменит принятых им мер против мечети Аль-Акса», — цитирует издание слова Аббаса.
По данным издания Haaretz, Аббаса также пообещал выделить для поддержки палестинцев, проживающим в Восточном Иерусалиме, $55 млн и призвал соотечественников жертвовать деньги на эти цели.