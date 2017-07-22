На Гавайях начали подготовку населения к ядерной атаке КНДР
Москва. 22 июля. INTERFAX.RU — Население Гавайских островов начали готовить к возможной ядерной атаке со стороны КНДР, передает в пятницу агентство Associated Press.
Москва. 22 июля. INTERFAX.RU — Население Гавайских островов начали готовить к возможной ядерной атаке со стороны КНДР, передает в пятницу агентство Associated Press.
Законодатели штата потребовали обновить планы эпохи холодной войны для того, чтобы противостоять возрастающей угрозе Северной Кореи, которая разрабатывает ядерное оружие и баллистические ракеты, способные достичь островов, говорится в сообщении.
В связи с этим гавайское агентство по чрезвычайным ситуациям запустило образовательную программу, в рамках которой, начиная с ноября, в первый рабочий день каждого месяца будет тестироваться система оповещения о ядерной атаке. Гавайцы услышат вой сирены в первые с конца 80-х годов, отмечает агентство.
С помощью листовок и телевизионных программ людей будут информировать о том, что нужно делать во время тревоги. На то, чтобы найти убежище, будет не больше 15−20 минут, и все действия должны быть доведены до автоматизма, заявляют представители чрезвычайных служб.
Они также отмечают, что гавайцы, которые часто сталкиваются со стихийными бедствиями в виде ураганов и цунами, должны иметь аварийный комплект, в который входит запас еды и воды на две недели.