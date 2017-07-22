Чиновники Обамы обвинили Трампа в попытке сделать Россию «снова великой»

Два высокопоставленных сотрудника американских спецслужб раскритиковали отношение президента США Дональда Трампа к свидетельствам вмешательства России в президентские выборы в США, передает ABC News.
Выступая на конференции по безопасности в штате Колорадо бывший директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер обыграл предвыборный лозунг Трампа. Он задался вопросом, не приведет ли политика Трампа к тому, что Россия «снова станет великой», в то время как сам Трамп призывал «Сделаем Америку снова великой».
Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан раскритиковал «советников Трампа», которые «подскочили от возможности» получить компромат на Хиллари Клинтон, имея в виду раздутую прессой скандальную историю встречи сына Трампа российским адвокатом Натальей Весельницкой. «Русские действуют очень хитрым образом, и они будут использовать и использовать любую возможность, которую они получают», — предупредил Бреннан.