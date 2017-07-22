Чиновники Обамы обвинили Трампа в попытке сделать Россию «снова великой»

Выступая на конференции по безопасности в штате Колорадо бывший директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер обыграл предвыборный лозунг Трампа. Он задался вопросом, не приведет ли политика Трампа к тому, что Россия «снова станет великой», в то время как сам Трамп призывал «Сделаем Америку снова великой».