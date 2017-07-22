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04:30 (мск), источник: РБК

Чиновники Обамы обвинили Трампа в попытке сделать Россию «снова великой»

Уволенные после смены администрации бывший директор Национальной разведки и бывший директор ЦРУ раскритиковали президента Дональда Трампа и предсказали, что его политика сделает Россию «снова великой».

Источник: AP 2017

Два высокопоставленных сотрудника американских спецслужб раскритиковали отношение президента США Дональда Трампа к свидетельствам вмешательства России в президентские выборы в США, передает ABC News.

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Выступая на конференции по безопасности в штате Колорадо бывший директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер обыграл предвыборный лозунг Трампа. Он задался вопросом, не приведет ли политика Трампа к тому, что Россия «снова станет великой», в то время как сам Трамп призывал «Сделаем Америку снова великой».

Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан раскритиковал «советников Трампа», которые «подскочили от возможности» получить компромат на Хиллари Клинтон, имея в виду раздутую прессой скандальную историю встречи сына Трампа российским адвокатом Натальей Весельницкой. «Русские действуют очень хитрым образом, и они будут использовать и использовать любую возможность, которую они получают», — предупредил Бреннан.

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