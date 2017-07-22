Николай Меркушкин: «Торговля — один из базовых экономических сегментов»

Источник: Volga News

«Максимально полное удовлетворение потребностей населения в услугах торговли — непременное условие улучшения качества жизни, обеспечения благополучия нашего общества. Поэтому ваш высокопрофессиональный труд играет огромную роль в решении задач социально-экономического развития Самарской области», — говорится в поздравлении.

По словам главы региона, правительство области стремится создавать все необходимые условия для формирования современной торговой инфраструктуры, повышения доступности товаров для жителей губернии, насыщения потребительского спроса, улучшения обслуживания наших граждан.

Губернатор выразил уверенность, что принимаемые меры поддержки позволят существенно повысить оборот торговли, уровень занятости населения региона, будут способствовать развитию малого и среднего предпринимательства, увеличению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Торговля — один из базовых, наиболее конкурентных экономических сегментов, привлекающих целеустремленных, активных, инновационно мыслящих людей Николай Меркушкин Губернатор Самарской области