Итоги визита Лукашенко в Киев: политстриптиз, обморок и договоренности

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 22 июл — Sputnik. Увеличить товарооборот между странами до 8 миллиардов долларов договорились в ходе визита в Киев белорусской делегации президенты Беларуси и Украины Александр Лукашенко и Петр Порошенко.

Об этом белорусский лидер заявил по итогам переговоров с украинским коллегой. В прежние годы страны уже достигали таких показателей в торговле: по итогам же 2016-го года Беларусь и Украина наторговали только на четыре миллиарда.

«Мы далеки от прежних достижений белорусско-украинского сотрудничества, когда годовой товарооборот был почти 8 миллиардов долларов. Все возможности для наращивания таких объемов у нас имеются, и сопредседатели нашей совместной межправительственной комиссии заверили, что в течение двух лет мы достигнем этого уровня», — заявил Лукашенко после завершения переговоров на итоговой пресс-конференции в Киеве.

Экономические договоренности и политические заявления должны были стать ключевыми событиями официального визита Лукашенко в Киев, однако фокус внимания СМИ в итоге оказался смещен на ряд ЧП, связанных с пребыванием белорусской делегации в Украине.

Политстриптиз

До начала переговоров в Украине белорусские СМИ гораздо охотнее анализа предстоящего визита распространяли фотографии, позаимствованные с сайта аэропорта Киева. На фото были белорусские чиновники, спускающиеся по трапу обычного рейсового самолета «Белавиа». Интернет-СМИ показалось удивительным, что министры летают не отдельным бортом, а как все остальные туристы.

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Но интерес к этой новости практически сразу угас, когда появилось сообщение об акции активистки Femen, которая сумела пробраться на церемонию подписания итоговых документов с участием президентов, обнажить грудь и прокричать «Жыве Беларусь!». Эти же слова были написаны у девушки на груди. Церемонию и акцию транслировало в прямом эфире украинское телевидение.

Служба охраны вывела активистку Femen из зала. Позже стало известно, что девушку зовут Анжелина Диаш, на президентское мероприятие она попала, аккредитовавшись как журналистка от издания «Деловая столица». Правда, в самом издании заявили, что «удостоверение данной особе никогда не выдавалось», документ под этим номером принадлежит другому сотруднику.

В Femen в свою очередь пояснили, что все это значило: таким образом движение протестовало против визита белорусского лидера в Украину. В своем заявлении организация достаточно жестко отозвалась о Лукашенко, назвав его диктатором.

Обморок

Еще одно ЧП случилось во время выступления Лукашенко после переговоров с Порошенко — стало плохо одному из слушателей: глава Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко потерял сознание.

Стоявшие рядом чиновники среагировали не сразу, однако после полуминутного замешательства подняли коллегу на руки и вынесли из зала. Это инцидент также попал на телеэкраны и вызвал бурное обсуждение. В первые минуты телевизионщики даже предположили, что плохо стало 98-летнему президенту Академии наук Украины Борису Патону.

Что в итоге

В пятницу Лукашенко провел переговоры с президентом Украины — один на один и в расширенном формате. Вместе с белорусским президентом в Украину прибыла представительная белорусская делегация, в ее составе — вице-премьер Владимир Семашко, отвечающий за экономическое сотрудничество с Украиной как сопредседатель белорусской части совместной комиссии. Также в Киев прилетели глава МИД Беларуси Владимир Макей, министр промышленности Владимир Вовк, министр информации Лилия Ананич и глава Минкульта Борис Светлов и другие.

На итоговой пресс-конференции президенты говорили о потенциале экономического сотрудничества, совместных проектах в самых различных областях. Лукашенко напомнил, что в прошлом году на совместных предприятиях в Украине было собрано более 2,5 тысячи белорусских тракторов, порядка 180 комбайнов, около 500 лифтов и другое оборудование, нужное стране.

«Это неплохие результаты, но они гораздо ниже тех, на которые необходимо ориентироваться. Думаю, сегодняшняя встреча даст новый импульс нашему экономическому сотрудничеству», — заявил Лукашенко.

По мнению белорусского президента активнее должны развиваться и межрегиональные связи. В ходе нынешнего визита стороны договорились провести первый межрегиональный форум в Гомеле.

Говорили о ситуации на Донбассе и возможностях Беларуси поспособствовать нормализации обстановки.

«Все, что мне поручат два президента, более, чем кто-либо, вовлеченные в этот конфликт, мы, белорусы, будем делать. Мы не претендуем ни на какие лавры. Какие могут быть лавры, когда гибнут люди? Я делал, делаю и буду делать только то, о чем меня попросят два президента (Украины и России — Sputnik)», — сказал Лукашенко.

Обращаясь к украинцам, глава белорусского государства сказал, что они должны знать: у них есть близкие и родные люди, которые живут чуть севернее, но ничем не отличаются от них.

«Если вам трудно — чем только сможем, поможем», — сказал президент.

В свою очередь Порошенко рассказал о заверениях белорусского коллеги, что территория Беларуси никогда не будет использована для агрессивных действий против Украины.

Президенты ограничились заявлениями для прессы. Задать им вопросы журналисты не смогли. Перед началом пресс-конференции СМИ предупредили, что такой формат выбран по просьбе белорусской стороны.