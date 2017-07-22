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11:46 (мск), источник: РИА Новости

Алиев и Путин обсудили в Сочи проблему Карабаха

БАКУ, 22 июл — РИА Новости, Вугар Гасанов. Президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин обсудили во время рабочей встречи в Сочи урегулирование нагорно-карабахского конфликта, сообщила пресс-служба президента Азербайджана.

Источник: РИА Новости

«В рамках встречи между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом России Владимиром Путиным в Сочи были обсуждены вопросы в связи с урегулированием армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта», — сообщает пресс-служба.

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Уточняется, что главы государств еще раз подтвердили наличие стратегических партнерских связей между Азербайджаном и Россией, подчеркнули успешное развитие двусторонних отношений в политической, экономической, гуманитарной и других сферах.

«На встрече также был проведен обмен мнениями вокруг международных и региональных проблем. Главы государств выразили уверенность в том, что дружественные и стратегические партнерские связи между Азербайджаном и Россией будут развиваться и впредь», — отмечено в сообщении.

Рабочий визит президента Азербайджана в Россию завершился 22 июля.

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