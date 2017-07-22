Бахарев рассказал, как в Симферополе решают проблему пробок

Источник: РИА "Новости"

До конца года они должны подготовить эффективную схему организации дорожного движения и общественного транспорта в крымской столице. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал глава администрации города Геннадий Бахарев.

По его словам, это позволит не только избавиться в Симферополе от пробок, но и избежать дублирования маршрутов в некоторых направления. При этом он не уточнил, какие именно институты занимаются данным вопросом.

«Сейчас работают на территории города два института. Они выиграли закупки по созданию математической модели автомобильного и общественного транспорта всего города. Они ведут расчет — стоят датчики, считают. Они предложат вариант, который в дальнейшем будет влиять на снижение пробок. Мы отрабатываем модель по созданию сети общественного транспорта, наиболее эффективной. Все это мы завершим в этом году. Будет разработана вся дорожная сеть, организация дорожного движения и общественного транспорта, предложенная специалистами. Нам останется только привести это со следующего года в жесткие нормы», — уточнил Бахарев.

При этом он отметил, что пришлось отказаться от некоторых пилотных проектов, которые в том числе предлагали создание одностороннего движения на ряде городских направлений.

«Мы хотели делать некоторые пилотные проекты по одностороннему движению: назывались проспект Кирова, развязка на Ялту, где мы хотели ул. Беспалова дать в одном направлении, ялтинский заезд — в другом, сделать развязку, перемычку. Пока мы это все остановили, потому что это точечные меры, которые не дают общей картины», — сказал Бахарев.