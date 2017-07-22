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11:34 (мск), источник: Zakon.kz

Аким Астаны объезжает город на автобусе

Он проводит инспекцию проблем города.

Аким Астаны Асет Исекешев со своими заместителями и акимами районов на автобусе объехал город, передает Zakon.kz. Фотографии с объезда опубликовала в Facebook руководитель пресс-службы акима Эльвира Жургенбаева.

«Сегодня аким города со своими заместителями, акимами районов, а также руководителями всех управлений города выехали, чтобы проинспектировать проблемы города. Наш маршрут кроме акима Астаны никто не знает», — написала Жургенбаева.

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