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11:30 (мск), источник: Actualitati.md

Президент РМ: Я не подпишу закон о запрете вещания российских передач

Об этом Президент Республики Молдова Игорь Додон заявил в ходе телешоу Пятница с Анатолием Голя на телеканале РТР-Молдова, сообщает Actualitati.md.

Источник: Actualitati.md

Президент пояснил, что даже если депутаты парламента два раза проголосуют за этот запрет, он его не подпишет. Глава государства подчеркнул, что это его принципиальная позиция.

— Этот законопроект не пройдет. Даже если они проголосуют два раза, я этот законопроект не подпишу. Если они захотят идти на референдум по снятию президента в связи с этим вопросом, то уверен, что они всё равно не смогут протащить этот закон, — рассказал президент в эфире телеканала.

Законопроект об ограничении российского телевещания был внесен в парламент 13 июня. Его инициаторами стали представители ДПМ. Они объяснили свой шаг необходимостью обеспечения информационной безопасности страны.

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