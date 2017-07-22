Президент РМ: Я не подпишу закон о запрете вещания российских передач

Президент пояснил, что даже если депутаты парламента два раза проголосуют за этот запрет, он его не подпишет. Глава государства подчеркнул, что это его принципиальная позиция.

— Этот законопроект не пройдет. Даже если они проголосуют два раза, я этот законопроект не подпишу. Если они захотят идти на референдум по снятию президента в связи с этим вопросом, то уверен, что они всё равно не смогут протащить этот закон, — рассказал президент в эфире телеканала.