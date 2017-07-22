Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Госдума поставила "крест" на российском туризме - эксперт
Безопасный отпуск: мифы о венерических болезнях
Девушка разделась на встрече Лукашенко и Порошенко
Как отдыхают российские знаменитости
СМИ: Константин Эрнст и Софья Заика сыграли свадьбу
Семейный киднеппинг: как «похищают» собственных детейВ российском законе нет понятия семейного похищения - поэтому если один из родителей прячет ребенка, не существует практически никаких способов этому противостоять
Следователи разобрались с делом «пьяного мальчика»
РФ меня разочаровала: немцы о Кубке конфедераций
Обсуждаем самую дорогую Toyota Land Cruiser
«Гелик»: 300 000 машин и 38 лет жизни
Военные РФ рассказали о новом авианосце и самолете – СМИ
Украинцы готовы на уступки для мира на Донбассе
Кейт Миддлтон восхитила всех длинным ярко-красным платьем (фото)
Дочь Игоря Крутого растет необыкновенной красавицей (фото)
"Мама виновата!": новая жена Аршавина о Юлии Барановской
Пугачева расплакалась за праздничным столом – СМИ
Заповедные земли на Байкале раздали под жилье и турбазы
Как сделать маленькую ванную уютнее и просторнее
Фоторепортажи
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
10Политические битвы
12:17 (мск), источник: Actualitati.md

Додон: Буду настаивать, чтобы 3 мандата из 50 были для гагаузов

Об этом Президент Республики Молдова Игорь Додон заявил в ходе телешоу Пятница с Анатолием Голя на телеканале РТР-Молдова, сообщает Actualitati.md.

Источник: Actualitati.md

Глава государства также отметил, что будет добиваться того, чтобы жители автономии были представлены в законодательном органе страны.

Додон заявил, что в принятом законе о переходе к смешанной избирательной системе четко прописано, что у Гагаузии должно быть определенное количество мандатов, передает АиФ в Молдове.

— Я буду настаивать, чтобы для Гагаузии было как минимум 3 депутата из 50. Они хотят 5 из 100, я буду настаивать, чтобы 3 из 50. И мы добьемся этого, поверьте, — сказал он.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
(Видео) Додон: Буду настаивать, чтобы 3 мандата из 50 были для гагаузов
Трампа обвинили в попытке сделать Россию «снова великой»
Сергей Кисляк провел прощальный прием накануне отъезда из США
Путин и Алиев обсудили проблему Карабаха
Главком ВКС рассказал о создании в России военных конвертопланов
Синхронное плавание получило новое название
Спайсер объяснил свой уход с поста пресс-секретаря Белого дома
Демьяна Кудрявцева лишили российского гражданства
Спорт
«Зенит» сыграет против «Рубина» с напутствием от «Црвены Звезды» Во второй игровой день второго тура чемпионата России по футболу в Премьер-лиге санкт-петербургский "Зенит" примет на арене "Санкт-Петербург" "Рубин" Курбана Бердыева
Авто
Камеры будут штрафовать еще за одно нарушение Первые комплексы фотовидеофиксации, которые будут фиксировать за выезд на трамвайные пути, могут установить в Москве
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Умер 88-летний Клод Риш Стало известно о смерти знаменитого французского актера, снявшегося более чем в 80 фильмах
Недвижимость
Как использовать для хранения место вокруг окна
Ипотека для пенсионеров - на что можно рассчитывать?
В новостройке Петербурга арестовали более 500 квартир
Бизнесмены раскупили памятники архитектуры в Петербурге
Леди
Коб – самая модная прическа сезона (фото) Новая стрижка Кейт Миддлтон обещает стать главной сенсацией в мире парикмахерской моды, а сама герцогиня Кембриджская — иконой не только стиля, но и красоты.
Дети
63-летняя Лайма Вайкуле рассказала, почему не стала мамой Певица объяснила, почему у нее нет детей.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь