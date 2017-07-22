Додон: Буду настаивать, чтобы 3 мандата из 50 были для гагаузов

Глава государства также отметил, что будет добиваться того, чтобы жители автономии были представлены в законодательном органе страны.

Додон заявил, что в принятом законе о переходе к смешанной избирательной системе четко прописано, что у Гагаузии должно быть определенное количество мандатов, передает АиФ в Молдове.

— Я буду настаивать, чтобы для Гагаузии было как минимум 3 депутата из 50. Они хотят 5 из 100, я буду настаивать, чтобы 3 из 50. И мы добьемся этого, поверьте, — сказал он.