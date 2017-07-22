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12:26 (мск), источник: Ведомости

Спайсер объяснил свой уход с должности пресс-секретаря Белого дома

Бывший пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер объяснил свое решение уйти с должности.

Источник: AP 2017

«Я подумал, что это в интересах нашего отдела по связям с общественностью, нашей пресс-службы, чтобы не было слишком много поваров на одной кухне», — сказал Спайсер в интервью Fox News.

Шон Спайсер в пятницу подал заявление об отставке. Это произошло после того, как Трамп назначил своего советника, финансиста из Нью-Йорка Энтони Скарамуччи на пост директора по коммуникациям. Новым пресс-секретарем Белого дома стала заместитель Спайсера Сара Хакаби Сандерс.

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Трамп хотел привнести новых людей, чтобы улучшить работу отдела по коммуникациям, и я решил порекомендовать президенту дать Энтони и Саре возможность начать с чистого листа.
Шон Спайсер

Ранее СМИ сообщали, что он решил уйти из-за разногласий со Скарамуччи.

Комментарии
2
Сергей Костенко
Тупой... и ещё тупее...
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Ольга Лысенко
Тогда получается не ушел , а "ушли " .
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