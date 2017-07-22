Спайсер объяснил свой уход с должности пресс-секретаря Белого дома
Бывший
Бывший
«Я подумал, что это в интересах нашего отдела по связям с общественностью, нашей
Шон Спайсер в пятницу подал заявление об отставке. Это произошло после того, как Трамп назначил своего советника, финансиста из
Трамп хотел привнести новых людей, чтобы улучшить работу отдела по коммуникациям, и я решил порекомендовать президенту дать Энтони и Саре возможность начать с чистого листа.
Ранее СМИ сообщали, что он решил уйти