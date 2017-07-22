ЕС осудил расстрельные приговоры «черным риелторам» из Могилева
Евросоюз призывает Беларусь смягчить уже вынесенные приговоры, чтобы сделать первый шаг к упразднению смертной казни.
Евросоюз призывает Беларусь смягчить уже вынесенные приговоры, чтобы сделать первый шаг к упразднению смертной казни.
МИНСК, 22 июл — Sputnik. Европейский союз осуждает вынесенные в Беларуси смертные приговоры двум гражданам республики — Семену Бережному и Игорю Гершанкову, которые были признаны в убийстве шести человек, сообщила внешнеполитическая служба ЕС.
Могилевский областной суд в пятницу 21 июля вынес решение по делу «черных риелторов»: двух основных фигурантов приговорили к высшей мере наказания — расстрелу, еще двое получили длительные сроки.
«Европейский союз категорически против смертной казни и ожидает, что законное право обоих осужденных на обжалование (приговора — Sputnik) будет полностью гарантировано», — говорится в сообщении службы.
В ЕС отметили, что продолжающееся применение в республике смертной казни противоречит заявлениям Беларуси о решении вопроса в отказе от ее использования.
В службе снова напомнили, что республика является единственной в ЕС страной, где еще расстреливают преступников, и призвали смягчить уже вынесенные приговоры, чтобы седлать первый шаг к упразднению в государстве данного вида наказания.
Как ранее сообщал Sputnik, жертвами «черных риелторов» стали шесть граждан — людей убивали за квартиры. Трупы преступники закапывали на сельских кладбищах, причем один из мужчин был связан скотчем и погребен заживо. В правоохранительных органах охарактеризовали действия осужденных как «конвейер смерти».