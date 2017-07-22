ЕС осудил расстрельные приговоры «черным риелторам» из Могилева

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 22 июл — Sputnik. Европейский союз осуждает вынесенные в Беларуси смертные приговоры двум гражданам республики — Семену Бережному и Игорю Гершанкову, которые были признаны в убийстве шести человек, сообщила внешнеполитическая служба ЕС.

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Могилевский областной суд в пятницу 21 июля вынес решение по делу «черных риелторов»: двух основных фигурантов приговорили к высшей мере наказания — расстрелу, еще двое получили длительные сроки.

«Европейский союз категорически против смертной казни и ожидает, что законное право обоих осужденных на обжалование (приговора — Sputnik) будет полностью гарантировано», — говорится в сообщении службы.

В ЕС отметили, что продолжающееся применение в республике смертной казни противоречит заявлениям Беларуси о решении вопроса в отказе от ее использования.

В службе снова напомнили, что республика является единственной в ЕС страной, где еще расстреливают преступников, и призвали смягчить уже вынесенные приговоры, чтобы седлать первый шаг к упразднению в государстве данного вида наказания.