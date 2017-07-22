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13:44 (мск), источник: Om1.ru

Фролов дал первое интервью в качестве мэра Омска

Исполняющий обязанности руководителя города рассказал, как намерен справляться до выборов в ноябре сразу в трех должностях.

21 июля исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов после награждения бизнесменов накануне Дня работника торговли дал первое интервью в новом качестве.

Он раскрыл свое видение кадровой политики в городской администрации после ухода Вячеслава Двораковского 19 июля. И признался, что будет поддерживать товарищеские отношения с прежним мэром.

— Сергей Петрович, вы переназначили всех заместителей экс-главы города, кроме Алексея Меньшова. Планируете ли еще кадровые пертрубации до ноября?

 — По уставу Омска заместители мэра работают по срочному договору. Они написали заявления, я опять их принял на работу. Новых сотрудников пока не прибавилось. В то время как директора департаментов работают не по срочному договору, самостоятельно. Администрация города сегодня сбалансирована: правовой, социальный, экономический, имущественный и финансовый блоки работают слаженно. В ближайшее время новых назначений не планируется.

— Чем планируете заниматься до ноября в должности мэра Омска?

 — До ноября будем решать задачи, поставленные жителями: подготовка в Дню города и учебному году, выборы в Горсовет, ремонт дорог.

— Сейчас вы являетесь одновременно исполняющим обязанности градоначальника, первым вице-мэром и главой департамента городского хозяйства. Будете ли прибегать к политическим консультациям бывшего руководителя, Вячеслава Двораковского?

 — Вряд ли. Наши нормальные человеческие отношения сохранятся. Вячеслав Викторович не тот человек, который будет контролировать ситуацию в городе. Тем более что все планы разработаны, надо работать, двигаться вперед.

— Когда Вячеслав Викторович передаст вам все дела?

 — Уже два дня я работаю в полном объеме.

— В департаменте архитектуре Евгений Зоммер до сих пор работает с приставкой исполняющего обязанности. То же самое и с главой Ленинского округа, постоянный руководитель не назначен с мая, когда Владимир Стрельцов ушел работать главой Минстроя. Предполагаете ли менять что-то, выбрать постоянных глав?

 — Евгений Зоммер исполнял обязанности главного архитектора города, пока Анатолий Тиль не написал заявление об уходе. Глава Ленинского округа Владимир Стрельцов возглавил Минстрой. Будем смотреть, впереди выборная кампания — все сложно.

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