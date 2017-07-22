Посол: далекая Южная Америка становится ближе к Казахстану
В настоящее время Казахстан в Южной Америке представлен единственным посольством, которое находится в Бразилии.
В настоящее время Казахстан в Южной Америке представлен единственным посольством, которое находится в Бразилии.
АСТАНА, 22 июл — Sputnik. Латиноамериканский регион сегодня утверждается в качестве одной из опор формирующегося многополярного мироустройства.
С населением более 425 милионов человек и ВВП, превышающим показатель 3,5 триллиона долларов, Южная Америка является одним из наиболее быстро растущих и перспективных регионов, обладая громадным
О перспективах сотрудничества Казахстана со странами Южной Америки рассказал посол Казахстан в Федеративной Республике Бразилия, и по совместительству в Аргентине и Чили Кайрат Саржанов. Кайрат Саржанов.
— Кайрат Асаниязович, расскажите, как развиваются отношения Казахстана со странами Южной Америки? И как влияет на них географическая удаленность?
Посольство Республики Казахстан в Бразилии на сегодня является единственным загранучреждением нашей страны в Южной Америке, и в его кураторство помимо Бразилии входят еще такие страны, как Аргентина, Чили, где я аккредитован по совместительству. Помимо этого, в нашу зону ответственности входят такие государства региона, как Боливия, Венесуэла, Колумбия, Парагвай, Перу, Уругвай и Эквадор.
Помимо огромного расстояния, между нашими странами присутствует большая временная разница, но это не препятствие. Посольство активно продвигает интересы и инициативы Казахстана в этом регионе, своевременно информирует руководство нашей страны о текущей
К слову сказать, сегодня большинство стран Южной Америки находится в гуще серьезных политических трансформаций — меняется политический расклад сил, проводятся
Бразилии сейчас приходится переживать трудные времена
Несмотря на географическую удаленность наших стран, и казахстанская сторона, и наши контрпартнеры настроены на активное сотрудничество по широкому кругу вопросов. К тому же, существующий между Казахстаном и Аргентиной с 2014 года, Казахстаном и Бразилией с сентября 2016 года безвизовый режим, и отмена чилийской стороной консульского сбора для получения туристической визы для наших соотечественников способствуют активизации деловых контактов и росту туристического потока.
— Далеко не все казахстанцы хорошо знаком с этой частью света, с ее богатой культурой и традициями. Взять ту же Бразилию, ведь она ассоциируется с кофе, футболом, мыльными операми, пляжами и карнавалами…
Порой так и бывает, ведь это укоренившиеся стереотипы. Но это далеко не все. В культурном плане Бразилия завораживает своим разнообразием, в котором слышаться нотки португальского наследия, африканского ритма и индейского начала.
Бразильцы очень трепетно относятся к своему здоровью, постоянно на улицах видишь бегающих, катающихся на велосипедах людей от мала до велика. Здесь чувствуется культ спорта. Футбол для них — это не просто вид спорта, а национальная игра. Продвижению имиджа страны, спортивного в том числе, способствовало проведение в 2016 году летних Олимпийских и Паралимпийских игр в
Большое внимание бразильцы уделяют культуре питания. Они любят вкусно поесть, особенно мясо, приготовленное на углях, поэтому
Отличается своей оригинальностью и архитектура страны. К примеру, столица Бразилиа построена в форме самолета, в центре которой — Площадь трех Властей, спроектированная известным архитектором, основателем современной школы бразильской архитектуры Оскаром Нимейером. Примечательно, что этот современный зодчий внес свой огромный вклад и в проектирование здания ООН в
Конечно же, и другим странам региона есть, чем похвастаться. Это и древний город инков в Перу — Мачу Пичу, остров Пасхи, затерянный посреди Тихого океана, пустыня Атакама, венесуэльский водопад Анхель, театр «Колон» и национальный парк ледников в Аргентине и другие.
— Раз уж речь зашла об Аргентине, то следует отметить, что павильон этой страны — один из заметных на международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017». А как вы оцениваете наши отношения с Аргентиной, и какова ее роль в регионе?
Аргентина, Бразилия и Чили, известные еще как трио «АВС», являются крупнейшими и конкурирующими экономиками континента. На фоне политического и экономического кризиса в Бразилии Аргентина стремится к лидирующей роли в регионе. В следующем году впервые в Латинской Америке Аргентина проведет саммит «Большой двадцатки», а в декабре текущего году в аргентинской столице пройдет министерская конференция Всемирной торговой организации. Страна совместно с соседями по региону, в частности, с Бразилией, упорно продвигает переговоры по заключению исторического торгового соглашения с Европейским союзом. Кстати, аргентинская столица
Казахстан поддерживает с Аргентиной дружественные отношения. Торговый оборот между нашими странами за
В рамках участия в Национальном дне Аргентины на ЭКСПО-2017, который состоится в предстоящее воскресенье 23 июля, в Астану с визитом приедут два аргентинских министра — министр СМИ и общественного мнения Аргентины Эрнан Ломбарди и министр науки, технологий и инновационного производства Аргентины Лино Бараньао.
Если сегодня около 2% потребляемой энергии страна получает от ВИЭ, то к 2025 году Аргентина стремится повысить данный показатель до 20%. В программе визита аргентинских министров предусмотрены встречи и подписание меморандума о сотрудничестве.
Будет проведен выставочный матч по конному поло, в котором примут участие казахстанская и аргентинская сборные.
После игры гурманы смогут отведать всемирно известную аргентинскую говядину, приготовленную на огне. Наши аргентинские коллеги уверяют, что во время празднования аргентинского национального дня в павильоне пройдет дегустация аргентинских вин, произведенных из известного сорта винограда «мальбек», ну, а любителей искусства ожидает захватывающее зрелище — аргентинское танго, уже давно ставшее национальным достоянием страны серебра.
— А какие еще страны представляют Южную Америку на ЭКСПО-2017?
Всего от южноамериканского континента на международной выставке участвуют пять стран. Это Аргентина, Боливия, Венесуэла, Парагвай и Чили. 8 июля венесуэльцы уже провела свой национальный день. Аргентинский пройдет, как я уже говорил, 23 июля. Следующим будет Парагвай — 29 июля, а 2 августа состоится национальный день Чили. Ну, а Боливия приурочила свой национальный день на ЭКСПО-2017 к своему главному празднику — очередной годовщине провозглашения независимости, который отмечается 6 августа.
Хотел бы отметить представительную чилийскую делегацию, которую планирует возглавить министр энергетики Андрес Ребольедо. Его будут сопровождать руководители энергетических компаний, предприятий по производству чилийских вин, семги, фруктов, а также представители медной промышленности.
Чили проявляет неподдельный интерес к расширению партнерства с Казахстаном, в том числе в рамках ЕАЭС.