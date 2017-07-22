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14:54 (мск), источник: РБК

Трамп пожаловался на новую утечку разведывательной информации

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство очередной публикацией в газете Washington Post, источником для которой стала разведывательная информация.

Источник: AP 2017

«Новая утечка разведывательной информации в Washington Post. На этот раз направленная против Джеффа Сешнса. Все эти утечки должны прекратиться», — написал глава Белого дома в своем Twitter.

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Недовольство Трампа связано со статьей, в которой говорилось об общении нынешнего генерального прокурора Джеффа Сешнса с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком в 2016 году. При этом газета ссылалась на источники в разведке.

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Еще один собеседник газеты рассказал о том, что в ходе своих бесед Сешнс и Кисляк вели «существенные» дискуссии по вопросам, касавшимся позиции Трампа в отношении России и о перспективах российско-американских отношений в случае победы республиканского кандидата на выборах.

В марте 2017 года The Washington Post сообщала о двух встречах Сешнса с послом России в США Сергеем Кисляком. Сам генеральный прокурор в свою очередь заявил, что не делал ничего противозаконного и не обсуждал с представителями Москвы избирательную кампанию Трампа.

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