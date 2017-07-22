Трамп пожаловался на новую утечку разведывательной информации

Источник: AP 2017

«Новая утечка разведывательной информации в Washington Post. На этот раз направленная против Джеффа Сешнса. Все эти утечки должны прекратиться», — написал глава Белого дома в своем Twitter.

Недовольство Трампа связано со статьей, в которой говорилось об общении нынешнего генерального прокурора Джеффа Сешнса с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком в 2016 году. При этом газета ссылалась на источники в разведке.

Еще один собеседник газеты рассказал о том, что в ходе своих бесед Сешнс и Кисляк вели «существенные» дискуссии по вопросам, касавшимся позиции Трампа в отношении России и о перспективах российско-американских отношений в случае победы республиканского кандидата на выборах.