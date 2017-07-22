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16:30 (мск), источник: ИА Татар-информ

Президент Татарстана поздравил команду «КАМАЗ-Мастер» с победой в ралли «Шелковый путь»

Рустам Минниханов особо отметил сплоченность, профессионализм и работоспособность участников команды.

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил команду «КАМАЗ-Мастер» с победой в международном ралли «Шелковый путь-2017». Также лидер республики направил поздравительные телеграммы гендиректору ПАО «КАМАЗ» Сергею Когогину и руководителю команды Владимиру Чагину, сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Мы всегда верим в наших мустангов, и, вместе с тем, каждая ваша победа — это новый повод гордиться вами, нашей республикой, страной, еще одна возможность подтвердить авторитет и мировую славу российского автоспорта, а также это важный шаг на пути развития ПАО «КАМАЗ» и в целом отечественной автопромышленности. Сплоченность, слаженность, профессионализм и работоспособность команды, преданность коллективу и целеустремленность каждого гонщика, специалиста «КАМАЗ-мастер» неизменно восхищают и вдохновляют.

Вы настоящие мастера, спасибо каждому из вас за активный труд и уникальные достижения, за ваши личные и наши общие победы. От души желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, удовлетворения от сделанного и достигнутого, новых больших успехов, — говорится в телеграмме лидера Татарстана.

Напомним, экипаж команды «КАМАЗ-Мастер» во главе с пилотом Дмитрием Сотниковым одержал победу в ралли-рейде «Шелковый путь» в зачете грузовиков. Это произошло после отмены последнего спецучастка гонки в Китае из-за сильных дождей. Второе и третье места в зачете грузовиков также завоевали экипажи «КАМАЗ-Мастера»: «серебро» — у Антона Шибалова, «бронза» — у Айрата Мардеева и его экипажа.

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