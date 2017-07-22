Президент Татарстана поздравил команду «КАМАЗ-Мастер» с победой в ралли «Шелковый путь»

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил команду «КАМАЗ-Мастер» с победой в международном ралли «Шелковый путь-2017». Также лидер республики направил поздравительные телеграммы гендиректору ПАО «КАМАЗ» Сергею Когогину и руководителю команды Владимиру Чагину, сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Мы всегда верим в наших мустангов, и, вместе с тем, каждая ваша победа — это новый повод гордиться вами, нашей республикой, страной, еще одна возможность подтвердить авторитет и мировую славу российского автоспорта, а также это важный шаг на пути развития ПАО «КАМАЗ» и в целом отечественной автопромышленности. Сплоченность, слаженность, профессионализм и работоспособность команды, преданность коллективу и целеустремленность каждого гонщика, специалиста «КАМАЗ-мастер» неизменно восхищают и вдохновляют.

Вы настоящие мастера, спасибо каждому из вас за активный труд и уникальные достижения, за ваши личные и наши общие победы. От души желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, удовлетворения от сделанного и достигнутого, новых больших успехов, — говорится в телеграмме лидера Татарстана.