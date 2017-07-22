В Египте открылась крупнейшая на Ближнем Востоке военная база
На севере Египта открылась после реконструкции крупнейшая на территории арабских стран Ближнего Востока военная база, сообщает египетское агентство
На севере Египта открылась после реконструкции крупнейшая на территории арабских стран Ближнего Востока военная база, сообщает египетское агентство
В церемонии открытия модернизированной базы принял участие президент Египта Абдель Фаттах
На ней могут разместиться около 2 тыс. военнослужащих и гражданского персонала. База также имеет подсобные хозяйства, которые могут полностью обеспечивать ее продовольствием.
База, основанная в 1993 году, расположена в области
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