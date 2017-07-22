В Египте открылась крупнейшая на Ближнем Востоке военная база

Источник: AP 2017

В церемонии открытия модернизированной базы принял участие президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Ее реконструкция происходила в течение последних двух лет. За это время было проложено 70 км дополнительных дорог, перестроено несколько десятков полигонов и стрельбищ.

На территории базы находится более 1,1 тыс. объектов различного назначения.

На ней могут разместиться около 2 тыс. военнослужащих и гражданского персонала. База также имеет подсобные хозяйства, которые могут полностью обеспечивать ее продовольствием.

База, основанная в 1993 году, расположена в области Эль-Хаммам в провинции Матрух, на запад от Александрии. Она названа в честь первого президента Египта Мухаммеда Нагиба. Обновленная база будет обеспечивать безопасность строительства специалистами «Росатома» первой в регионе атомной электростанции в эд-Дабаа, близлежащих нефтяных полей и города Эль-Аламейн. Планируется, что база будет использоваться также для проведения международных учений.