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16:15 (мск), источник: РБК

В Египте открылась крупнейшая на Ближнем Востоке военная база

На севере Египта открылась после реконструкции крупнейшая на территории арабских стран Ближнего Востока военная база, сообщает египетское агентство Аль-Ахрам.

Источник: AP 2017

В церемонии открытия модернизированной базы принял участие президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Ее реконструкция происходила в течение последних двух лет. За это время было проложено 70 км дополнительных дорог, перестроено несколько десятков полигонов и стрельбищ.

На территории базы находится более 1,1 тыс. объектов различного назначения.

На ней могут разместиться около 2 тыс. военнослужащих и гражданского персонала. База также имеет подсобные хозяйства, которые могут полностью обеспечивать ее продовольствием.

База, основанная в 1993 году, расположена в области Эль-Хаммам в провинции Матрух, на запад от Александрии. Она названа в честь первого президента Египта Мухаммеда Нагиба. Обновленная база будет обеспечивать безопасность строительства специалистами «Росатома» первой в регионе атомной электростанции в эд-Дабаа, близлежащих нефтяных полей и города Эль-Аламейн. Планируется, что база будет использоваться также для проведения международных учений.

Первая египетская атомная электростанция в эд-Дабаа будет иметь четыре энергоблока с российскими реакторами ВВЭР-1200. В ноябре 2015 года Россия и Египет подписали соглашение, согласно которому Москва построит и профинансирует проект, подготовит египетский обслуживающий персонал, урегулирует вопросы с отработанным ядерным топливом, а также будет осуществлять помощь в развитии ядерной инфраструктуры страны. В мае 2017 года началась работа по согласованию пакета контрактов.

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