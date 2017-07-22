Евгений Первышов проконтролировал восстановление жилого дома в Краснодаре

Жители дома № 50 на Красной рады, что начался капитальный ремонт фасада — его не обновляли больше 10 лет — за это время красивое здание превратилось в рядовую старую пятиэтажку. Месяц назад рабочие сняли весь старый слой штукатурки, обработали трещины, сейчас покрывают краской-долгожителем — она прослужит 15 лет, не сотрется и не осыпется.