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17:09 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Евгений Первышов проконтролировал восстановление жилого дома в Краснодаре

Мэр лично приехал к дому № 50 на улице красной, чтобы оценить ремонт фасада.

Источник: ГТРК «Кубань»

Жители дома № 50 на Красной рады, что начался капитальный ремонт фасада — его не обновляли больше 10 лет — за это время красивое здание превратилось в рядовую старую пятиэтажку. Месяц назад рабочие сняли весь старый слой штукатурки, обработали трещины, сейчас покрывают краской-долгожителем — она прослужит 15 лет, не сотрется и не осыпется.

Подробнее о том, как идет капитальный ремонт в краевой столице, — в нашем репортаже.

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