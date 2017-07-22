Додон сообщил, когда Рогозин приедет в Кишинев

«У меня были две встречи с Красносельским: в январе и в марте. Третья встреча состоится на следующей неделе в Бендерах. Я поеду вместе с Рогозиным. Предстоит предложить решения для проблем, которые не были решены за многие годы. Это вопросы о телефонной связи, номерных знаках для автомобилей и признание дипломов об образовании. Наши партнеры из приднестровского региона сказали, что это хорошие решения, но пока они их не подпишут», заявил Игорь Додон.