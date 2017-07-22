Додон сообщил, когда Рогозин приедет в Кишинев

Глава государства объявил об этом в передаче на телеканале RTR.
«У меня были две встречи с Красносельским: в январе и в марте. Третья встреча состоится на следующей неделе в Бендерах. Я поеду вместе с Рогозиным. Предстоит предложить решения для проблем, которые не были решены за многие годы. Это вопросы о телефонной связи, номерных знаках для автомобилей и признание дипломов об образовании. Наши партнеры из приднестровского региона сказали, что это хорошие решения, но пока они их не подпишут», заявил Игорь Додон.
Отмечаем, что Министерство иностранных дел подсказало российской делегации во главе с