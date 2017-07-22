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16:52 (мск), источник: Noi.md

Додон сообщил, когда Рогозин приедет в Кишинев

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин приедет в Республику Молдова в конце следующей недели и посетит с визитом Приднестровье вместе с президентом Игорем Додоном.

Источник: Noi.md

Глава государства объявил об этом в передаче на телеканале RTR.

«У меня были две встречи с Красносельским: в январе и в марте. Третья встреча состоится на следующей неделе в Бендерах. Я поеду вместе с Рогозиным. Предстоит предложить решения для проблем, которые не были решены за многие годы. Это вопросы о телефонной связи, номерных знаках для автомобилей и признание дипломов об образовании. Наши партнеры из приднестровского региона сказали, что это хорошие решения, но пока они их не подпишут», заявил Игорь Додон.

Отмечаем, что Министерство иностранных дел подсказало российской делегации во главе с вице-премьером Дмитрием Рогозиным аннулировать свой визит в Республике Молдова для участия в праздовании 25-летия с начала миротворческой операции на Днестре. На днях, министр иностранных дел Андрей Галбур вручил послу России в Кишиневе письмо с отказом Кишинева, чтобы российская делегация пересекла воздушное пространство Республики Молдова на военных самолетах, которые должны были приземлиться как в столице, так и в Тирасполе.

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