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22:14 (мск), источник: Калининград.Ru

В Балтийск прибыли военные корабли из Китая

Суда примут участие в совместных учениях.

В Балтийск прибыли корабли военно-морских сил Китая. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе ЗВО по Балтфлоту.

В отряд из трёх кораблей КНР вошли эсминец «Хэфэй», фрегат «Юньчен» и судно снабжение «Ломаху». Они примут участие в совместных российско-китайских учениях. Предстоящие военно-морские манёвры станут первыми в истории взаимодействия двух флотов и не будут направлены против других государств.

Основными целями мероприятия будет обработка и совершенствование совместных действий на море, на суше и в воздухе. Активная фаза учений продлится с 25 по 26 июля. Моряки двух стран испытают себя в противодиверсионной, противовоздушной и противокорабельной оборонах.

Кроме того, два флота проведут стрельбы по различным видам надводных и воздушных целей. Моряки будут тренироваться спасать человека за бортом, передавать сухие грузы между кораблями и оказывать помощь аварийному судну.

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