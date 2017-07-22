В Балтийск прибыли военные корабли из Китая
Суда примут участие в совместных учениях.
Суда примут участие в совместных учениях.
В Балтийск прибыли корабли
В отряд из трёх кораблей КНР вошли эсминец «Хэфэй», фрегат «Юньчен» и судно снабжение «Ломаху». Они примут участие в совместных
Основными целями мероприятия будет обработка и совершенствование совместных действий на море, на суше и в воздухе. Активная фаза учений продлится с 25 по 26 июля. Моряки двух стран испытают себя в противодиверсионной, противовоздушной и противокорабельной оборонах.
Кроме того, два флота проведут стрельбы по различным видам надводных и воздушных целей. Моряки будут тренироваться спасать человека за бортом, передавать сухие грузы между кораблями и оказывать помощь аварийному судну.