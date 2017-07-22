В Балтийск прибыли военные корабли из Китая

В Балтийск прибыли корабли военно-морских сил Китая. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе ЗВО по Балтфлоту.

В отряд из трёх кораблей КНР вошли эсминец «Хэфэй», фрегат «Юньчен» и судно снабжение «Ломаху». Они примут участие в совместных российско-китайских учениях. Предстоящие военно-морские манёвры станут первыми в истории взаимодействия двух флотов и не будут направлены против других государств.

Основными целями мероприятия будет обработка и совершенствование совместных действий на море, на суше и в воздухе. Активная фаза учений продлится с 25 по 26 июля. Моряки двух стран испытают себя в противодиверсионной, противовоздушной и противокорабельной оборонах.