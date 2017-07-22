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18:50 (мск), источник: РИА Новости

Конгресс США опубликовал законопроект по антироссийским санкциям

Документ, в частности, призывает американскую администрацию противодействовать строительству «Северного потока-2». Палата представителей проголосует по законопроекту 25 июля.

Источник: РИА Новости

ВАШИНГТОН, 22 июл — РИА Новости. Конгресс США опубликовал на своем сайте законопроект по санкциям против Ирана и России, голосование по которому состоится в палате представителей 25 июля.

Документ поступил в нижнюю палату конгресса США 12 июля — ровно через месяц после того, как он был предложен верхней палате. Сенат конгресса США одобрил текст 15 июня.

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Законопроект, в частности, предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, а подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней.

Документ также предполагает, что президент США может наложить санкции на лица, которые намерены вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или миллион долларов единовременно, либо же собираются предоставить проектам услуги, технологии или оказать информационную поддержку.

При этом США продолжат противодействовать строительству газопровода «Северный поток-2» из-за «вредного воздействия на энергетическую безопасность Евросоюза, газовое развитие рынка в Центральной и Восточной Европе и энергетические реформы в Украине». Авторы документа также намерены обязать администрацию США сделать приоритетом экспорт американских энергоресурсов в Европу для «защиты энергобезопасности союзников».

Вместе с тем конгресс полагает, что новые санкции не должны применяться к сотрудничеству двух стран по космосу и вредить НАСА.
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Ранее телеканал CNN сообщал со ссылкой на источники в конгрессе, что некоторые американские компании выступили за изменение законопроекта, так как он может негативно сказаться на бизнесе. Среди них были нефтяные и энергетические гиганты BP, Exxon и General Electric.

При этом МИД Германии, на территорию которой должен прийти «Северный поток-2», заявлял, что не считает правильным намерение Вашингтона торпедировать при помощи санкционных механизмов европейские газовые проекты.

Комментарии
8
Шура Бедламов
и что же великой экономике янки, сидящих за океаном этот поток поперёк горла, видать без европы не такие уж исключительные...
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Игорь Смирнов
Это Вы чё написали?
Если про горячую воду, то без вас разберемся.
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САНЯ ВЕТРОВ
Тоесть по линии НАСА можно..? Двигателей нету! Поэтому интересно...а поток 2 хотят блокировать свой газ продавать продажным Юнкерам
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