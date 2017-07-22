Конгресс США опубликовал законопроект по антироссийским санкциям

Источник: РИА Новости

ВАШИНГТОН, 22 июл — РИА Новости. Конгресс США опубликовал на своем сайте законопроект по санкциям против Ирана и России, голосование по которому состоится в палате представителей 25 июля.

Документ поступил в нижнюю палату конгресса США 12 июля — ровно через месяц после того, как он был предложен верхней палате. Сенат конгресса США одобрил текст 15 июня.

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Законопроект, в частности, предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, а подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней.

Документ также предполагает, что президент США может наложить санкции на лица, которые намерены вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или миллион долларов единовременно, либо же собираются предоставить проектам услуги, технологии или оказать информационную поддержку.

При этом США продолжат противодействовать строительству газопровода «Северный поток-2» из-за «вредного воздействия на энергетическую безопасность Евросоюза, газовое развитие рынка в Центральной и Восточной Европе и энергетические реформы в Украине». Авторы документа также намерены обязать администрацию США сделать приоритетом экспорт американских энергоресурсов в Европу для «защиты энергобезопасности союзников».

Вместе с тем конгресс полагает, что новые санкции не должны применяться к сотрудничеству двух стран по космосу и вредить НАСА.

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Ранее телеканал CNN сообщал со ссылкой на источники в конгрессе, что некоторые американские компании выступили за изменение законопроекта, так как он может негативно сказаться на бизнесе. Среди них были нефтяные и энергетические гиганты BP, Exxon и General Electric.