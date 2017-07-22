Конгресс США опубликовал законопроект по антироссийским санкциям
Документ, в частности, призывает американскую администрацию противодействовать строительству «Северного потока-2». Палата представителей проголосует по законопроекту 25 июля.
Документ, в частности, призывает американскую администрацию противодействовать строительству «Северного потока-2». Палата представителей проголосует по законопроекту 25 июля.
ВАШИНГТОН, 22 июл — РИА Новости. Конгресс США опубликовал на своем сайте законопроект по санкциям против Ирана и России, голосование по которому состоится в палате представителей 25 июля.
Документ поступил в нижнюю палату конгресса США 12 июля — ровно через месяц после того, как он был предложен верхней палате. Сенат конгресса США одобрил текст 15 июня.
Законопроект, в частности, предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, а подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней.
Документ также предполагает, что президент США может наложить санкции на лица, которые намерены вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или миллион долларов единовременно, либо же собираются предоставить проектам услуги, технологии или оказать информационную поддержку.
При этом США продолжат противодействовать строительству газопровода «Северный поток-2»
Ранее телеканал CNN сообщал со ссылкой на источники в конгрессе, что некоторые американские компании выступили за изменение законопроекта, так как он может негативно сказаться на бизнесе. Среди них были нефтяные и энергетические гиганты BP, Exxon и General Electric.
При этом МИД Германии, на территорию которой должен прийти «Северный поток-2», заявлял, что не считает правильным намерение Вашингтона торпедировать при помощи санкционных механизмов европейские газовые проекты.
Если про горячую воду, то без вас разберемся.