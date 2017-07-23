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00:02 (мск), источник: РБК

Трамп принял участие в спуске на воду новейшего авианосца США

Президент США Дональд Трамп принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию нового авианосца Gerald Ford в портовом городе Норфолк в американском штате Виргиния. Видеозапись церемонии опубликована на странице Белого дома в You Tube. Как отмечает ABC News, корабль был построен за $13 млрд, что делает его самым дорогим в истории ВМФ США авианосцем.

Источник: Reuters

​Трамп назвал новый корабль «самым большим, самым современным авианосцем в мировой истории». Он подчеркнул, что это его мнение. В своей речи Трамп поблагодарил всех военнослужащих и гражданских лиц, которые принимали участие в создании корабля. Президент США назвал авианосец «крепостью на море» и «произведением искусства».

Корабль являются гордостью флота США и символом американской власти и престижа неважно, в какую точку мира вы поедете. Американские руки и американская сталь создала 100 тыс. тонное послание миру: “Американская мощь не имеет себе равных”. Мы становимся больше, лучше и сильнее каждый день под началом моей администрации. Куда бы ни поехал этот корабль, наши союзники будут чувствовать себя в безопасности, а наши враги будут дрожать, потому что все будут знать, что приближается Америка, а Америка становится сильной.
Дональд Трамп

Американский лидер заявил, что корабль — это «инструмент войны, который сохраняет мир». «Но если начнется битва, она всегда закончится одинаково, мы победим, победим, победим. Мы никогда не проигрываем», — заявил Трамп.

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Как отмечает ABC News, Gerald Ford стал первым новым авианосцем, построенным за последние 40 лет. Водоизмещение корабля составляет 100 тыс.т, его длина — 1,1 тыс. футов (более 335 м.) Корабль может развивать скорость 34,5 миль в час, (55,52 км/ч). Команда может состоять из 2,6 тыс. человек. На Gerald Ford изменены каюты, где спят моряки. Если ранее в одном помещении спали по 100 человек, то на новом авианосце в каюте будут находиться от 25 до 30 моряков.

На летной палубе нового авианосца могут быть размещены до 90 самолетов различного назначения, в том числе самолеты 5-го поколения F-35, истребители-штурмовики F/A-18E/F Super Hornet, самолеты электронного противодействия EA-18G, многоцелевые вертолеты MH-60R/S и боевые беспилотные летательные аппараты. По данным телеканала, самолеты для того, чтобы взлететь, будут использовать новую электромагнитную систему для запуска, а не паровую катапульту.

Gerald Ford сможет приниматься участие в военных действиях через четыре года. Как отмечает ABC News, на корабле должны пройти некоторые испытания.

В середину июля сообщалось, что на вооружение США поступил новый эсминец «Джон Финн». Он стал первым ракетным эсминцем, который был введен в эксплуатацию за последние пять лет. Он оснащен системой Aegis Baseline 9, которая позволяет, ракетам, запущенным с кораблям, находить и поражать цели, взаимодействуя с радарной системой. Кроме того, новая система предупреждает об угрозе со стороны противника и уничтожает баллистические ракеты.

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