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00:38 (мск), источник: Интерфакс

Шествие «За свободный интернет» пройдет в центре столицы

На марше призовут к отставке главы Роскомнадзора.

Источник: Reuters

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU — Согласованное шествие «За свободный интернет» с предполагаемым числом участников в 10 тыс. человек пройдет на Бульварном кольце в Москве в воскресенье. Организаторами шествия выступила партия «ПАРНАС» совместно с партиями «Демократический выбор», «5 декабря», «Пиратской партией России», «Гражданской инициативой», «Либертарианской партией» и общественной организацией «РосКомСвобода», заявленная численность участников акции — до 10 тыс. человек.

Согласно сообщению на сайте «ПАРНАСа», шествие пройдет с 14.00 до 16.00 от Страстного бульвара, дом 12 (построение колонны по Страстному бульвару от дома 12 до дома 16) по внутренней стороне Петровского, Рождественского, Сретенского бульвара до проспекта Сахарова, дом 12. Предполагаемое число участников — 10 тыс. человек, — говорится в сообщении.

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«Участники акции потребуют от властей отмены цензуры в интернете, реабилитации фигурантов уголовных дел за репосты и “лайки” в соцсетях. Также на марше призовут к отставке главы Роскомнадзора Александра Жарова», — говорится в сообщении.

Официальный представитель департамента региональной безопасности Москвы Елена Романова подтвердила «Интерфаксу» согласование акции.

Ранее планировалось провести шествие 9 июля от станции метро «Пушкинская» до проспекта Академика Сахарова, однако власти Москвы не согласовали акцию, из-за работ по программе «Моя улица», а также из-за действия до 12 июля указа президента РФ «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года». Затем подавалась заявка на 16 июля, которая также была отклонена.

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