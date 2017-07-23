СМИ: скандал с Siemens может испортить отношения с Москвой, считают в ФРГ

Источник: Reuters

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Немецкий концерн Siemens в пятницу заявил, что все четыре его турбины, предназначенные для проекта в Тамани, были незаконно поставлены в Крым, предложив аннулировать контракт и выкупить их. В связи с этим Siemens намерен разорвать лицензионные соглашения с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанций и приостановить поставки по действующим контрактам с российскими компаниями, подконтрольными государству.

«Федеральное правительство вновь напомнило российским властям об обязательствах и указало на то, что такое масштабное нарушение санкций вновь отяготит германо-российские отношения», — заявил представитель МИД Германии.

По информации издания, Берлин ранее получил заверения российских властей о том, что турбины не предназначены для Крыма.