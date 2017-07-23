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02:59 (мск), источник: РБК

Трамп обвинил газету The New York Times в срыве операции против лидера ИГ

Президент США Дональд Трамп заявил, что «оплошавшая газета The New York Times сорвала попытку США» убить лидера террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) Аль-Багдади. Об этом написал американский лидер в своем Twitter.

Источник: AP 2017
Их больная повестка дня считается выше национальной безопасности.
Дональд Трамп

Какая именно публикация издания имеется в виду Трамп, не уточнил.

Как написала журналист Politico в своем Twitter, The New York Times обратилась в Белый дом с просьбой уточнить, какой именно материал упоминает президент в своем посте.

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В пятницу, 21 июля, газета опубликовала заявление министра обороны США Джима Мэттиса, в котором он говорил, что аль-Багдади, по его мнению, все еще жив. Он также сказал, что международная коалиция все еще ищет лидера ИГ.

«Я думаю, что Багдади жив. Я полагаю, что в противном случае, мы бы знали, если бы убили его. Мы преследуем его», — сказал глава Пентагона. «До тех пор, пока у нас не будет доказательств, мы не будем строить предположения на тему того, что он погиб», — цитирует также его слова агентство Reuters.

В середине июля телеканал Al Arabiya со ссылкой на директора службы разведки и контртеррористических операций МВД Ирака Абу Али Басри сообщал, что лидер ИГ находится в Сирии. По его словам, аль-Багдади уехал из сирийского города Ракка. Басри не смог назвать, где именно скрывается аль-Багдади.

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О возможной ликвидации главаря ИГ сообщал в середине июня министр обороны России Сергей Шойгу. Об этом он доложил президент России Владимиру Путину на оперативном совещании Совета безопасности.

Как пояснил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, после удара ВКС России по объекту боевиков под Раккой были убиты более ста человек, среди которых и был предположительно аль-Багдади. В Министерстве обороны рассказали РБК, что в здании, по которому был нанесен удар, собирались главари ИГ, чтобы спланировать маршруты, по которым террористы должны были выйти из Ракки. Город штурмуют курдские формирования при поддержке международной коалиции.

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