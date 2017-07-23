В Белом доме назвали Хиллари Клинтон «компроматом на саму себя»
Трампу не требовалось искать дополнительную информацию об
Трампу не требовалось искать дополнительную информацию об
Москва. 23 июля. INTERFAX.RU — Старший советник президента США Келлиэнн Конуэй заявила, что предвыборная кампания Дональда Трампа не нуждалась в компромате на Хиллари Клинтон, так как она сама по себе была «кладом негативной информации».
«Я была менеджером победившей президентской кампании. Мне не нужно было смотреть
«Там было все. Она была похожа на ходячую, говорящую сокровищницу негативной информации», — добавила она.
В американских СМИ ранее в этом месяце появилась информация, что в июне прошлого года Дональд
Сам Дональд