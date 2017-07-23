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03:12 (мск), источник: Интерфакс

В Белом доме назвали Хиллари Клинтон «компроматом на саму себя»

Трампу не требовалось искать дополнительную информацию об экс-госсекретаре, уверены в Вашингтоне.

Источник: Reuters

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU — Старший советник президента США Келлиэнн Конуэй заявила, что предвыборная кампания Дональда Трампа не нуждалась в компромате на Хиллари Клинтон, так как она сама по себе была «кладом негативной информации».

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«Я была менеджером победившей президентской кампании. Мне не нужно было смотреть куда-то, кроме как на саму Клинтон, когда мне нужна была компрометирующая, негативная информация о ней», — сказала Конуэй в эфире телеканала Fox News.

«Там было все. Она была похожа на ходячую, говорящую сокровищницу негативной информации», — добавила она.

В американских СМИ ранее в этом месяце появилась информация, что в июне прошлого года Дональд Трамп-младший в преддверии выборов президента США встречался с российским адвокатом Натальей Весельницкой, которая якобы «имеет связи в Кремле» и которая располагала информацией о кандидате в президенты США экс-госсекретаре Хиллари Клинтон.

Сам Дональд Трамп-младший заявил, что на встрече не узнал ничего интересного о Клинтон.

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