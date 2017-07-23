Сирийские власти не применяли химического оружия с апреля, заявил Пентагон

Источник: РИА Новости

Белый дом в июне заявил, что президент Сирии Башар Асад якобы готовит новую химическую атаку, и пригрозил, что в случае её осуществления цена для сирийского правительства будет высока. После этого появлялись несколько сообщений о якобы применении властями Сирии химоружия.

Так, в начале июля ряд оппозиционных сирийских информационных интернет-порталов заявили о применении хлора в Айн-эт-Терме, командование сирийской армии назвало эти сообщения лживыми и сфабрикованными. В субботу немецкая газета Welt со ссылкой на источники в сирийской оппозиции и западных разведслужбах обвинила власти Сирии в нескольких случаях применения химоружия под Дамаском в июле.