Делегация Хабаровского края почтила память защитников и освободителей Порт-Артура
На территории КНР представители памятной миссии пробудут до 26 июля.
На территории КНР представители памятной миссии пробудут до 26 июля.
Делегация Хабаровского края в рамках программы «Дальневосточные святыни боевой славы» вчера посетила воинские захоронения и мемориалы в китайском
На территории соседнего государства представители памятной миссии пробудут до 26 июля.
В составе краевой делегации — 11 человек. Это победители региональных конкурсов, представители волонтерского движения,
Напомним, программа «Дальневосточные святыни боевой славы России» действует в крае с 2005 года. За это время в ней приняло участие более 250 человек. Главная цель проекта — увековечить память о