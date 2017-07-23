Делегация Хабаровского края почтила память защитников и освободителей Порт-Артура

Делегация Хабаровского края в рамках программы «Дальневосточные святыни боевой славы» вчера посетила воинские захоронения и мемориалы в китайском Порт-Артуре. Ветераны и молодёжь почтили память тех, кто 72 года назад, ценой своих жизней, завоевал Победу во Второй мировой войне и тех, кто 112 лет назад оборонял порт во время русско-японской войны, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Хабаровчане возложили цветы к мемориалам, привели в порядок места исторических захоронений русских воинов.



На территории соседнего государства представители памятной миссии пробудут до 26 июля.

В составе краевой делегации — 11 человек. Это победители региональных конкурсов, представители волонтерского движения, военно-патриотических клубов, ветераны войны и труда, внесшие большой вклад в развитие Хабаровского края.



Напомним, программа «Дальневосточные святыни боевой славы России» действует в крае с 2005 года. За это время в ней приняло участие более 250 человек. Главная цель проекта — увековечить память о ветеранах-дальневосточниках, похороненных в Китае. В настоящее время ведется совместная русско-китайская работа по составлению полного описания захоронений и памятников, устанавливаются имена и число погибших.