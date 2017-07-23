Рейтинг популярности Макрона упал на десять пунктов

Источник: Reuters

Как отмечает газета, наибольшее падение рейтинга за месяц было у бывшего президента Жака Ширака, когда его популярность упала на 15 пунктов между маем и июлем 1995 года.

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Несмотря на падение, рейтинг Макрона остается на высоком уровне по сравнению с его предшественниками. Так, работу Франсуа Миттерана в сентябре 1981 года одобряли 48% французов, Франуса Олланда в июле 2012 года поддерживали 56% французских граждан. Издание отмечает, что одним из самых лучших показателей одобрений показывал Николя Саркози в июле 2007 года. Его работу одобряли 66% французов.

По данным издания, на рейтинг Макрона повлиял кризис, связанный с военным бюджетом и обеспокоенностью пенсионеров ростом социальным взносов, и грядущая реформа права. Газета сообщает, что некоторые респонденты полагают, что Макрон не выполнит своих предвыборных обещаний, но некоторые отмечают, что новый президент отличается от своих предшественников.