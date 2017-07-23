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06:41 (мск), источник: Интерфакс

Вашингтон предупредил о возможности вооруженной конфронтации с КНДР

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU — Соединенные Штаты должны быть готовы к вооруженному конфликту с Северной Кореей, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд, выступая на конференции в городе Аспене (штат Колорадо). .

Источник: AP 2017
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«Многие называют военные меры “немыслимыми”. Я бы слегка изменил это утверждение, сказав, что это будет ужасным, приведет, к сожалению, к потерям, что мы уже испытали в нашей жизни. Я имею в виду то, что люди, пережившие Вторую мировую войну, никогда не сталкивались с такими жертвами, которые может принести война на Корейском полуострове», — сказал он.

Тем не менее, по его словам, не является немыслимым использование военных мер в ответ на ядерные возможности Северной Кореи.

Генерал подчеркнул, что «немыслимым является позволить, чтобы ядерные ракеты поразили Денвер, Колорадо…, поэтому моя задача — использовать военные меры, чтобы не допустить этого».

Данфорд отметил, что «уже говорил об этом партнерам — как друзьям, так и противникам».

Комментарии
3
алекс ефимова
Ага,счас........корейцы-это им не хохлы и сирийцы.....Эти вырежут до седьмого колена врагов......Даешь Северная Корея!!!
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Сергей Костенко
Шо - и пробирку с белым порошком в ООН не покажут???
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Автандил Калашников
Не будет этого,по мусалам США получит,поэтому только пугают.
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