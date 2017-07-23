Вашингтон предупредил о возможности вооруженной конфронтации с КНДР

«Многие называют военные меры “немыслимыми”. Я бы слегка изменил это утверждение, сказав, что это будет ужасным, приведет, к сожалению, к потерям, что мы уже испытали в нашей жизни. Я имею в виду то, что люди, пережившие Вторую мировую войну, никогда не сталкивались с такими жертвами, которые может принести война на Корейском полуострове», — сказал он.