Вашингтон предупредил о возможности вооруженной конфронтации с КНДР

«Многие называют военные меры “немыслимыми”. Я бы слегка изменил это утверждение, сказав, что это будет ужасным, приведет, к сожалению, к потерям, что мы уже испытали в нашей жизни. Я имею в виду то, что люди, пережившие Вторую мировую войну, никогда не сталкивались с такими жертвами, которые может принести война на Корейском полуострове», — сказал он.
Тем не менее, по его словам, не является немыслимым использование военных мер в ответ на ядерные возможности Северной Кореи.
Генерал подчеркнул, что «немыслимым является позволить, чтобы ядерные ракеты поразили Денвер, Колорадо…, поэтому моя задача — использовать военные меры, чтобы не допустить этого».
Данфорд отметил, что «уже говорил об этом партнерам — как друзьям, так и противникам».