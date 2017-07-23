«Аллигаторы» отстрелялись в Хабаровске на предельно малых высотах
На счету экипажей более десятка вертолетовылетов.
На счету экипажей более десятка вертолетовылетов.
Хабаровск, 23 июля, AmurMedia.
Экипажи ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» авиационного соединения армейской авиации Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровске, выполнили боевые стрельбы на одном из авиационных полигонов округа, сообщили ИА AmurMedia в
В ходе
Для выполнения боевых стрельб было совершено более десятка вертолетовылетов.