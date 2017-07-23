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09:12 (мск), источник: AmurMedia.ru

«Аллигаторы» отстрелялись в Хабаровске на предельно малых высотах

На счету экипажей более десятка вертолетовылетов.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 23 июля, AmurMedia.

Экипажи ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» авиационного соединения армейской авиации Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровске, выполнили боевые стрельбы на одном из авиационных полигонов округа, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ВВО.

В ходе учебно-тренировочных полетов вертолетчики отработали методику прохождения зоны ПВО условного противника, выполнили поиск и классификацию целей с нанесением ударов авиационными ракетами по групповым наземным целям с предельно малых высот.

Для выполнения боевых стрельб было совершено более десятка вертолетовылетов.

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