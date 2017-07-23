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09:53 (мск), источник: Newslab.ru

«Кто из нас чемпион мира?»: Путин пообщался с юными футболистами из Красноярска

В ходе прямого эфира в Сочи ребята поблагодарили главу государства за строительство спорткомплекса в Красноярске и спросили, выиграет ли Россия на чемпионате мира по футболу.

Источник: AP 2017

Два юных красноярских футболиста-детдомовца Александр и Павел поговорили с президентом России в Сочи на прямом эфире «Недетский разговор с Владимиром Путиным». Они поблагодарили главу государства за строительство многофункционального спортзала и пригласили в сентябре на его открытие.

Также ребята задали вопрос о том, выиграет ли Россия на грядущем чемпионате мира по футболу, но Путин отшутился и не дал прямого ответа.

Напомним, что этим летом юные красноярцы стали серебряными призерами чемпионата мира среди сборных детских домов. Международные соревнования для воспитанников детских домов и школ-интернатов завершились 16 июля в Варшаве. Россию представлял футбольный клуб «Тотем». Красноярцы обыграли Палестину, Германию, Литву, Хорватию, Словению, Венгрию и Польшу. В финале «Тотем» уступил лишь сборной Испании.

Это их не первая победа — в 2016 году ребята уже становились чемпионами этого соревнования. Как раз тогда по поручению президента в Кировском районе Красноярска в подарок ребятам и началось строительство многофункционального спорткомплекса, на открытие которого футболисты позавчера пригласили Путина.

Участники команды «Тотем» — воспитанники детского дома № 1, дети из неблагополучных семей, лишенные родительской опеки и внимания. В клубе тренируются: взрослая команда — 33 человека; 20 человек из неблагополучных семей; 45 человек из детского дома; команда по мини-футболу — 18 человек.

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