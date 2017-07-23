Пентагон: Россия является серьезной угрозой для США
Глава объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд назвал Россию серьезной угрозой для США. Об этом он рассказал в ходе форума по безопасности Aspen Institute.
Глава объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд назвал Россию серьезной угрозой для США. Об этом он рассказал в ходе форума по безопасности Aspen Institute.
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Он добавил, что сегодня нет возможности выделить только одну сферу, в которой «брошен вызов», и «в совокупности потенциала и возможностей, в перспективе, Россия является наиболее способным государственным субъектом, с которым мы сталкиваемся».