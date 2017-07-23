Пентагон: Россия является серьезной угрозой для США

«Когда кто-то спросил меня, что является самой серьезной угрозой для нас, я ответил, что, с точки зрения государственных субъектов, — это Россия, и я сказал это из-за наличия ядерного потенциала, наличия кибер-возможностей, того, что они сделали в Грузии, что они сделали в Крыму, и того, что продолжается на Украине в настоящее время», — сказал Данфорд.