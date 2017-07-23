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08:05 (мск), источник: RNS

Пентагон: Россия является серьезной угрозой для США

Глава объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд назвал Россию серьезной угрозой для США. Об этом он рассказал в ходе форума по безопасности Aspen Institute.

Источник: Reuters

«Когда кто-то спросил меня, что является самой серьезной угрозой для нас, я ответил, что, с точки зрения государственных субъектов, — это Россия, и я сказал это из-за наличия ядерного потенциала, наличия кибер-возможностей, того, что они сделали в Грузии, что они сделали в Крыму, и того, что продолжается на Украине в настоящее время», — сказал Данфорд.

Он добавил, что сегодня нет возможности выделить только одну сферу, в которой «брошен вызов», и «в совокупности потенциала и возможностей, в перспективе, Россия является наиболее способным государственным субъектом, с которым мы сталкиваемся».

Комментарии
9
Yarik Rus750
Для американцев главное в мире это доминирование и экспансия,они дружить ни с кем не хотят,они хотят быть правителями мира,а мы хотим со всеми дружить и сотрудничать при взаимном уважении,но,чтобы все знали,что на нас бочку катить,себе дороже,для любой страны.Лучше Мир,уважение и взаимные интересы.
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Дмитрий Новороссийск
Правильно говорит Уважаемый! Только принципы у нас, кто к нам с мечём придёт, тот от меча и погибнет. Судя из агрессивной политики США, Россия и будит для них самым серьёзным врагом. А могла бы быть другом. Зачем воевать, если можно дружить?
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Альф Утангри
Открою Данфорду пару секретов , во первых это обоюдно , во вторых "это" продолжается уже вторую сотню лет , то , что он прозрел только сейчас , говорит не в его пользу ))
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