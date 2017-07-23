Кто кого сменил на должности за прошедшую неделю

Источник: Forbes.kz

Обзор кадровых перестановок в Казахстане за неделю по материалам МИА «Казинформ».

В СПК «Алматы» сменился председатель правления.

В НК «Социально-предпринимательская корпорация «Алматы», занимающейся реализацией инвестиционных проектов, сменился председатель правления.

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Нового руководителя коллективу СПК «Алматы» представил лично аким Алматы Бауыржан Байбек. Согласно решению совета директоров корпорации и по согласованию с канцелярией премьер-министра РК новым председателем правления АО «НК «СПК «Алматы» стал Мухит Азирбаев.

— За последние годы деятельности АО «НК «СПК «Алматы» получена прибыль, которая составила 3,4 млрд тенге по итогам 2016 года. За последний год уплачено налогов на сумму 423,8 млн тенге, тогда как за 2015 год сумма налогов составила всего 41,7 млн тенге. По предварительным результатам финансово-хозяйственной деятельности за первое полугодие 2017 года, СПК также получена прибыль в размере 611,4 млн тенге, которая достигнута благодаря эффективному управлению имеющимися активами, а также оптимизации расходов.

За последние два года активизирована работа по реализации инвестиционных проектов в таких сферах как экология, обеспечение безопасности дорожного движения, благоустройство и другие, — отметили в акимате города.

Мухит Азирбаев родился в городе Алматы, окончил Казахский экономический университет имени Рыскулова по специальности менеджер экономики.

Имеет большой опыт работы в частном секторе, и т. ч. генеральным директором агрохолдинговой компании «Куат-Агро», в разное время работал в «АБН АМРО Банк» и АО «Казкоммерцбанк». С 2009 года по настоящее время является председателем Наблюдательного совета ТОО «Global Building Contract».

Бывший председатель правления Мурат Дарибаев ранее был назначен заместителем акима Алматы.

В ЗКО новый руководитель управления сельского хозяйства.

Аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов представил нового руководителя управления сельского хозяйства. Им стал Берик Есенгалиев, сообщила пресс-служба главы региона.

«В соответствии с принципом меритократии, указанным в Плане Нации “100 конкретных шагов”, на должность руководителя Управления сельского хозяйства Западно-Казахстанской области назначен Берик Абатович Есенгалиев», — говорится в сообщении.

Аким области Алтай Кульгинов поздравил с назначением нового руководителя управления и пожелал плодотворной работы по выполнению поставленных задач.

Берик Есенгалиев родился в 1977 году. В 1998 году окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт. Трудовую деятельность начал с 1999 года в фонде «Құрмет» в качестве специалиста, далее продолжил работу директором этого фонда.

С 2002 по 2008 годы занимал руководящие должности на различных предприятиях области. С 2008 по 2012 годы трудился заместителем акима Жанибекского района Западно-Казахстанской области, далее акимом этого же района. В 2013—2014 годах работал заместителем руководителя управления финансов Западно-Казахстанской области.

С 2014 года до сегодняшнего дня работал заместителем руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО.

Новый глава ЦИК Республики Казахстан.

Избрана секретарь Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, сообщает пресс-служба ЦИК.

15 июня 2017 года внесены изменения и дополнения в п.2 ст. 11 Конституционного закона РК «О выборах в Республике Казахстан», согласно которым секретарь Центральной избирательной комиссии избирается на заседании ЦИК.

18 июля на заседании Центризбиркома член комиссии Мустафина Сабила Сапаровна в порядке ротации избрана секретарем Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.

Ранее занимавший должность секретаря Центризбиркома в течении десяти лет Бахыт Мельдешов продолжит работу в комиссии в качестве члена ЦИК РК.

В ВКО новый руководитель управления энергетики и ЖКХ.

18 июля заместитель акима Восточно-Казахстанской области Ринат Омаров представил коллективу управления энергетики и ЖКХ нового руководителя. Им стал Алмат Арсламбаев, ранее работавший заместителем руководителя.

Алмат Арсламбаев родился 4 мая 1986 года в Челябинской области Российской Федерации. Окончил колледж «Кайнар» в городе Семей по специальности «финансы и право», затем Семипалатинский филиал университета «Кайнар» и Казахстанско-Американский Свободный университет по специальности «юриспруденция».

Трудовую деятельность начал в 2008 году оператором персональной ЭВМ отдела экономики и бюджетного планирования города Семей.

Далее до 2009 года работал главным специалистом сектора планирования, расчетов и госзакупок отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей.

В 2011 году возглавлял отдел отраслей материального производства управления экономики и бюджетного планирования Восточно-Казахстанской области.

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С января 2015 года руководил ТОО «Жилищно-эксплуатационное управление Восточно-Казахстанской области». Дважды назначался заместителем руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО.

В Алматы назначен новый заместитель акима.

Назначен новый заместитель акима Алматы. Им стал Мурат Дарибаев. Ранее занимавший должность заместителя главы города Румиль Тауфиков переходит на другую работу.

О новой должности Румиля Тауфикова будет сообщено позднее, отметили в пресс-службе алматинского акимата. Отмечается, что он активно проводил работу по организации транспортной реформы в городе, курируя управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог, занимался вопросами труда и миграции, снизив общую задолженность по заработной плате в городе более чем на 1 млрд тенге. Совместно с департаментом по чрезвычайным ситуациям вел работу в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе по осушению моренных озер, вел работу в сфере обеспечения занятости населения и реализации социальных программ, занимался организацией внедрения системы обязательного социального медицинского страхования, курируя работу управления здравоохранения и др.

Новый заместитель акима Алматы Мурат Дарибаев, ранее занимал должность председателя правления АО «НК «СПК «Алматы». Он по специальности инженер-строитель, экономист, окончил Алматинский автодорожный институт и Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова.

В разные годы работал заместителем акима Костанайской области, государственным инспектором Администрации президента РК, председателем Комитета промышленности Министерства индустрии и торговли РК, заместителем заведующего отделом социально-экономического анализа Администрации президента РК, первым заместителем директора РГП «Государственная авиакомпания «Беркут», главным инспектором секретариата Совета безопасности Администрации президента РК, руководителем аппарата, директором департамента развития предпринимательства Министерства индустрии и торговли РК, директором департамента по регулированию транспортного и телекоммуникационного секторов Агентства по регулированию естественных монополий и защите конкуренции РК, заместителем председателя Комитета по поддержке малого бизнеса Министерства индустрии и торговли РК, заведующим сектором отдела социально-экономического анализа Администрации президента РК и др.

Под руководством Мурата Дарибаева впервые за последние годы деятельности АО «НК «СПК «Алматы» получена прибыль, которая составила 3,4 млрд тенге по итогам 2016 года. За последний год уплачено налогов на сумму 423,8 млн тенге, тогда как за 2015 год сумма налогов составила всего 41,7 млн тенге. По предварительным результатам финансово-хозяйственной деятельности за 1 полугодие 2017 года СПК также получена прибыль в размере 611,4 млн тенге, которая достигнута благодаря эффективному управлению имеющимися активами, а также оптимизации расходов.

За последние 2 года в СПК активизирована работа по реализации инвестиционных проектов в таких сферах как экология (перевод автотранспорта на газ), обеспечение безопасности дорожного движения (камеры), благоустройство и другие.

В Караганде новый глава управления пассажирского транспорта.

Назначен руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области после освобождения от занимаемой должности предшественника.

Коммунальное ведомство теперь возглавляет 37-летний Аскербек Халтонов. Как сообщили в пресс-службе акимата Карагандинской области, прежде он работал заместителем акима Октябрьского района Караганды.

— Халтонов Аскербек Ибрагимович — уроженец Карагандинской области. По квалификации — инженер-механик. Трудовую деятельность начал дорожным рабочим в АО «Караганды Жолдары». С 2005 года на госслужбе. Работал на различных должностях в отделе строительства, связи и дорожно-транспортной инфраструктуры аппарата акима Карагандинской области — от ведущего специалиста до заведующего, — представил Ерлан Кошанов нового руководителя. — С 2011 года по настоящее время работал заместителем акима Октябрьского района Караганды по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Он хорошо знает все проблемы этой сферы.

Прежний начальник управления Абайдильда Санаубаров был освобожден после того, как в деятельности общественного транспорта аким области Ерлан Кошанов выявил ряд нарушений. Регулярно получая жалобы от горожан, аким области создал рабочую группу, которая проверила все девять автопарков в Караганде и выявила массу нарушений — начиная от грубости кондукторов и заканчивая срывом водителями графиков выхода автобусов в рейс.

Аскербек Халтонов имеет три высших образования. В 2002 году окончил Карагандинский государственный технический университет, получив квалификацию инженера-механика. Затем в Карагандинском государственном университете имени Евнея Букетова получил еще два диплома о высшем образовании — по специальностям «юрист» и «бакалавр экономики и бизнеса».

Глава «Казахстан инжиниринг» покинул пост.

Досрочно прекращены полномочия председателя правления АО «НК «Казахстан инжиниринг» Ерлана Идрисова, сообщается на сайте премьер-министра РК.

Решением совета директоров акционерного общества «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» по соглашению сторон прекращены полномочия председателя правления Ерлана Сапаргалиевича Идрисова в связи с переходом на другую работу.

Идрисов окончил Казахский государственный аграрный университет, экономист-финансист (1997); Казахский национальный технический университет им. К. И. Сатпаева, машиностроение (2009).

Трудовая деятельность: экономист отдела промышленности, инвестиций и природных ресурсов управления материального производства бюджетного департамента Министерства финансов Республики Казахстан (1998); главный экономист отдела промышленности, строительства и охраны окружающей среды управления материального производства бюджетного департамента Министерства финансов Республики Казахстан (1998−2000); начальник отдела промышленности, строительства и охраны окружающей среды управления материального производства бюджетного департамента Министерства финансов Республики Казахстан (2000−2001); начальник Центрального финансового отдела ОАО «Астанаэнергосервис» (2001−2002); начальник управления международных финансовых отношений департамента межстрановых финансовых отношений Министерства финансов Республики Казахстан (2002−2004); заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Тыныс» (2004−2005); директор департамента технической политики и инноваций АО «НК «Казахстан инжиниринг» (2005−2009); вице-президент — член правления АО «НК «Казахстан инжиниринг» (2009−2010); управляющий директор АО «НК «Казахстан инжиниринг» (2010−2014); заместитель председателя правления АО «НК «Казахстан инжиниринг» (2014−2015).