Кто кого сменил на должности за прошедшую неделю
В Казахстане кадровые перестановки произошли в органах исполнительной власти, также сменился глава ЦИК.
В Казахстане кадровые перестановки произошли в органах исполнительной власти, также сменился глава ЦИК.
Обзор кадровых перестановок в Казахстане за неделю по материалам МИА «Казинформ».
В СПК «Алматы» сменился председатель правления.
В НК «Социально-предпринимательская корпорация «Алматы», занимающейся реализацией инвестиционных проектов, сменился председатель правления.
Нового руководителя коллективу СПК «Алматы» представил лично аким Алматы Бауыржан Байбек. Согласно решению совета директоров корпорации и по согласованию с канцелярией
— За последние годы деятельности АО «НК «СПК «Алматы» получена прибыль, которая составила 3,4 млрд тенге по итогам 2016 года. За последний год уплачено налогов на сумму 423,8 млн тенге, тогда как за 2015 год сумма налогов составила всего 41,7 млн тенге. По предварительным результатам
За последние два года активизирована работа по реализации инвестиционных проектов в таких сферах как экология, обеспечение безопасности дорожного движения, благоустройство и другие, — отметили в акимате города.
Мухит Азирбаев родился в городе Алматы, окончил Казахский экономический университет имени Рыскулова по специальности менеджер экономики.
Имеет большой опыт работы в частном секторе,
Бывший председатель правления Мурат Дарибаев ранее был назначен заместителем акима Алматы.
В ЗКО новый руководитель управления сельского хозяйства.
Аким
«В соответствии с принципом меритократии, указанным в Плане Нации “100 конкретных шагов”, на должность руководителя Управления сельского хозяйства
Аким области Алтай Кульгинов поздравил с назначением нового руководителя управления и пожелал плодотворной работы по выполнению поставленных задач.
Берик Есенгалиев родился в 1977 году. В 1998 году окончил
С 2002 по 2008 годы занимал руководящие должности на различных предприятиях области. С 2008 по 2012 годы трудился заместителем акима Жанибекского района
С 2014 года до сегодняшнего дня работал заместителем руководителя управления энергетики и
Новый глава ЦИК Республики Казахстан.
Избрана секретарь Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, сообщает
15 июня 2017 года внесены изменения и дополнения в п.2 ст. 11 Конституционного закона РК «О выборах в Республике Казахстан», согласно которым секретарь Центральной избирательной комиссии избирается на заседании ЦИК.
18 июля на заседании Центризбиркома член комиссии Мустафина Сабила Сапаровна в порядке ротации избрана секретарем Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.
Ранее занимавший должность секретаря Центризбиркома в течении десяти лет Бахыт Мельдешов продолжит работу в комиссии в качестве члена ЦИК РК.
В ВКО новый руководитель управления энергетики и ЖКХ.
18 июля заместитель акима
Алмат Арсламбаев родился 4 мая 1986 года в Челябинской области Российской Федерации. Окончил колледж «Кайнар» в городе Семей по специальности «финансы и право», затем Семипалатинский филиал университета «Кайнар» и
Трудовую деятельность начал в 2008 году оператором персональной ЭВМ отдела экономики и бюджетного планирования города Семей.
Далее до 2009 года работал главным специалистом сектора планирования, расчетов и госзакупок отдела
В 2011 году возглавлял отдел отраслей материального производства управления экономики и бюджетного планирования
С января 2015 года руководил ТОО «Жилищно-эксплуатационное управление
В Алматы назначен новый заместитель акима.
Назначен новый заместитель акима Алматы. Им стал Мурат Дарибаев. Ранее занимавший должность заместителя главы города Румиль Тауфиков переходит на другую работу.
О новой должности Румиля Тауфикова будет сообщено позднее, отметили в
Новый заместитель акима Алматы Мурат Дарибаев, ранее занимал должность председателя правления АО «НК «СПК «Алматы». Он по специальности
В разные годы работал заместителем акима Костанайской области, государственным инспектором Администрации президента РК, председателем Комитета промышленности Министерства индустрии и торговли РК, заместителем заведующего отделом
Под руководством Мурата Дарибаева впервые за последние годы деятельности АО «НК «СПК «Алматы» получена прибыль, которая составила 3,4 млрд тенге по итогам 2016 года. За последний год уплачено налогов на сумму 423,8 млн тенге, тогда как за 2015 год сумма налогов составила всего 41,7 млн тенге. По предварительным результатам
За последние 2 года в СПК активизирована работа по реализации инвестиционных проектов в таких сферах как экология (перевод автотранспорта на газ), обеспечение безопасности дорожного движения (камеры), благоустройство и другие.
В Караганде новый глава управления пассажирского транспорта.
Назначен руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области после освобождения от занимаемой должности предшественника.
Коммунальное ведомство теперь возглавляет 37-летний Аскербек Халтонов. Как сообщили в
— Халтонов Аскербек Ибрагимович — уроженец Карагандинской области. По квалификации —
Прежний начальник управления Абайдильда Санаубаров был освобожден после того, как в деятельности общественного транспорта аким области Ерлан Кошанов выявил ряд нарушений. Регулярно получая жалобы от горожан, аким области создал рабочую группу, которая проверила все девять автопарков в Караганде и выявила массу нарушений — начиная от грубости кондукторов и заканчивая срывом водителями графиков выхода автобусов в рейс.
Аскербек Халтонов имеет три высших образования. В 2002 году окончил Карагандинский государственный технический университет, получив квалификацию
Глава «Казахстан инжиниринг» покинул пост.
Досрочно прекращены полномочия председателя правления АО «НК «Казахстан инжиниринг» Ерлана Идрисова, сообщается на сайте
Решением совета директоров акционерного общества «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» по соглашению сторон прекращены полномочия председателя правления Ерлана Сапаргалиевича Идрисова в связи с переходом на другую работу.
Идрисов окончил Казахский государственный аграрный университет,
Трудовая деятельность: экономист отдела промышленности, инвестиций и природных ресурсов управления материального производства бюджетного департамента Министерства финансов Республики Казахстан (1998); главный экономист отдела промышленности, строительства и охраны окружающей среды управления материального производства бюджетного департамента Министерства финансов Республики Казахстан (1998−2000); начальник отдела промышленности, строительства и охраны окружающей среды управления материального производства бюджетного департамента Министерства финансов Республики Казахстан (2000−2001); начальник Центрального финансового отдела ОАО «Астанаэнергосервис» (2001−2002); начальник управления международных финансовых отношений департамента межстрановых финансовых отношений Министерства финансов Республики Казахстан (2002−2004); заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Тыныс» (2004−2005); директор департамента технической политики и инноваций АО «НК «Казахстан инжиниринг» (2005−2009);
На занимаемой должности работал с февраля 2015 года.