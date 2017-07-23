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09:43 (мск), источник: ТАСС

ЕС предостерег США против одностороннего ужесточения санкций в отношении России

В Европейской комиссии считают, что действия Вашингтона могут иметь непредвиденные последствия, в том числе «для европейских экономических и энергетических интересов».

Источник: AP 2017

БРЮССЕЛЬ, 23 июля. /ТАСС/. ЕС предостерег в субботу США против одностороннего ужесточения санкций в отношении РФ и назвал действия Вашингтона «продиктованными внутриполитическими соображениями». Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление представителя Еврокомиссии (ЕК), сделанное в связи с достижением компромисса в Конгрессе США по процедурным разногласиям в отношении голосования по проекту новых санкций против России и Ирана.

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«Европейская комиссия озабочена тем, что меры, обсуждаемые в Конгрессе США, могут иметь непредвиденные последствия, в том числе для европейских экономических и энергетических интересов. Их потенциальный эффект может оказаться широким и неизбирательным, в том числе для усилий ЕС по диверсификации источников энергоресурсов», — заявил агентству представитель ЕК.

Ранее Германия и Австрия уже выступили с жесткой критикой планов США подвести под санкции европейские компании, участвующие в проекте строительства газопровода «Северный поток — 2», и пригрозили ответными мерами.

«Мы считаем, что действия США мотивированы прежде всего внутриполитическими соображениями, — продолжил представитель ЕК. — Как мы неоднократно заявляли ранее, очень важно, чтобы все возможные новые меры были скоординированы с иностранными партнерами [США], чтобы сохранить единство по санкциям, которые направлены на полное выполнение минских соглашений. Односторонние действия подорвут это единство».

Ранее аппарат лидера республиканского большинства в Палате представителей Конгресса США Кевина Маккарти (от штата Калифорния) подтвердил проведение голосования по законопроекту, подразумевающему введение новых антироссийских санкций, во вторник, 25 июля. Американское издание Politico сообщило, что тупиковая ситуация с данной инициативой разрешилась в субботу. Однако конгрессмены так и не включили по просьбе Белого дома положение, облегчающее процесс снятия санкций с России. По данным газеты, в итоговый законопроект, изначально включавший ограничения против Ирана, также будут включены и санкции против КНДР, как предлагал ранее сам Маккарти.

Ожидается, что во вторник подавляющее большинство в Палате представителей поддержит данный законопроект.

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