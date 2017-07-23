Лукашенко: дружба и доверие являются надежной основой сотрудничества Беларуси и Египта

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Египта Абдель Фаттаха Саида Хусейна Халила аль-Сиси и народ этой страны с национальным праздником — Днем Революции. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе.
«Уверен, что традиционные отношения дружбы и доверия между Беларусью и Египтом являются надежной основой сотрудничества на долгосрочную перспективу», — говорится в поздравлении.
Глава государства выразил убеждение, что на фундаменте взаимной политической воли двусторонние связи в торгово-экономической, культурной и других сферах будут расширяться в интересах народов обеих стран.