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09:45 (мск), источник: Lenta.Ru

Армия Израиля сообщила о выпущенной со стороны Сектора Газа ракете

С территории Сектора Газа в сторону Израиля была выпущена ракета. Информация об этом появилось в Twitter ЦАХАЛ (армия обороны Израиля) 23 июля.

Источник: Reuters

Согласно сообщению ракета взорвалась в воздухе, в результате инцидента никто не пострадал. Издание The Times of Israel отмечает, что в связи с произошедшим тревога не объявлялась, поскольку ракета сдетонировала на начальной стадии полета.

The Times of Israel также указывает, что попытка нападения была совершена на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.

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