Армия Израиля сообщила о выпущенной со стороны Сектора Газа ракете
С территории Сектора Газа в сторону Израиля была выпущена ракета. Информация об этом появилось в Twitter ЦАХАЛ (армия обороны Израиля) 23 июля.
С территории Сектора Газа в сторону Израиля была выпущена ракета. Информация об этом появилось в Twitter ЦАХАЛ (армия обороны Израиля) 23 июля.
Согласно сообщению ракета взорвалась в воздухе, в результате инцидента никто не пострадал. Издание The Times of Israel отмечает, что в связи с произошедшим тревога не объявлялась, поскольку ракета сдетонировала на начальной стадии полета.
The Times of Israel также указывает, что попытка нападения была совершена на фоне эскалации