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12:08 (мск), источник: РИА Новости

Посол Катара рассказал о позиции Москвы по кризису в Заливе

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Москва дала понять, что поддерживает Кувейт в качестве посредника при урегулировании кризиса в Заливе и, если понадобится, согласится с любыми усилиями по быстрому разрешению кризиса, заявил посол Катара в России Фахад Мухаммед аль-Аттыйя в интервью РИА Новости.

Источник: Reuters

Он обратил внимание, что эмир Катара, выступая в пятницу, поблагодарил Россию за «конструктивную позицию, которую Москва заняла в этом конфликте».

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Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в июне разорвали дипломатические отношения и авиасообщение с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в свои дела. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта.

«Что предприняли партнеры по блокаде? Их представители ездили по миру и пытались убедить другие страны принять консолидированную позицию против Катара… Большинство государств отвергли подобные предложения, Россия была одной из этих стран», — сказал дипломат.

«Россия является постоянным членом Совбеза ООН, стояла у истоков формирования международных отношений под эгидой ООН и на протяжении многих лет являлась защитником принципов уважения национального суверенитета и невмешательства в дела других государств. И все, что делали эти четыре страны — как раз нарушает принципы, которые защищает Россия», — продолжил посол.

По словам посла, Москва «ясно дала понять, что поддерживает усилия Кувейта в качестве посредника», и призвала всех сесть за стол переговоров.

И если понадобится, Россия поддержит любые усилия по быстрому разрешению кризиса.
Фахад Мухаммед аль-Аттыйя
Посол Катара в России

Арабские страны предъявляли ультиматум Катару из 13 требований, среди которых понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы в стране, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети «Аль-Джазира». Катар отверг обвинения соседей и заявил, что выдвинутые требования нереалистичны и не могут быть выполнены, а также нарушают его суверенитет.

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