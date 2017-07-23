Посол Катара рассказал о позиции Москвы по кризису в Заливе

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Он обратил внимание, что эмир Катара, выступая в пятницу, поблагодарил Россию за «конструктивную позицию, которую Москва заняла в этом конфликте».

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Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в июне разорвали дипломатические отношения и авиасообщение с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в свои дела. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта.

«Что предприняли партнеры по блокаде? Их представители ездили по миру и пытались убедить другие страны принять консолидированную позицию против Катара… Большинство государств отвергли подобные предложения, Россия была одной из этих стран», — сказал дипломат.

«Россия является постоянным членом Совбеза ООН, стояла у истоков формирования международных отношений под эгидой ООН и на протяжении многих лет являлась защитником принципов уважения национального суверенитета и невмешательства в дела других государств. И все, что делали эти четыре страны — как раз нарушает принципы, которые защищает Россия», — продолжил посол.

По словам посла, Москва «ясно дала понять, что поддерживает усилия Кувейта в качестве посредника», и призвала всех сесть за стол переговоров.

И если понадобится, Россия поддержит любые усилия по быстрому разрешению кризиса. Фахад Мухаммед аль-Аттыйя Посол Катара в России