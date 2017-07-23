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11:44 (мск), источник: Publika.md

Фракция европейских социалистов и демократов приветствует принятие смешанной системы

Фракция Европейского парламента «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» приветствует принятие молдавским парламентом смешанной избирательной системы.

Источник: Publika.md

Вице-председатель парламентской группы Виктор Боштинару заявил, что реформа избирательной системы принесет множество преимуществ на выборах в будущем году.

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В пресс-релизе европейских депутатов сообщается, что новый закон о введении смешанной избирательной системы учитывает основные рекомендации Венецианской комиссии. Вице-председатель группы социалистов и демократов приветствует тот факт, что за проект проголосовали как правящие партии, так и оппозиционные.

Он подчеркнул и тот факт, что перед принятием закона Молдова проконсультировалась с партнерами из Европарламента. Виктор Боштинару отмечает, что новая избирательная система обеспечит гендерное равенство в парламенте и обеспечит возможность участия в выборах диаспоры.

В то же время, евродепутат Анди Кристя осудил публичные заявления председателя Народной европейской партии Джозефа Доула, назвав их опасными и противоречащами целям Европейского союза о принятии Молдовы в сообщество. Доул потребовал от Европейской комиссии пересмотра Соглашения об ассоциации Молдов с ЕС. Анди Кристя, который является также и сопредседателем делегации по сотрудничеству Молдова-Евросоюз в Европаламенте, заявил, что Еврокомиссия и Европейская служба внешних связей проанализируют поправки в избирательную систему нашей страны, после чего представят свои выводы.

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