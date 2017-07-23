Фракция европейских социалистов и демократов приветствует принятие смешанной системы

Источник: Publika.md

Вице-председатель парламентской группы Виктор Боштинару заявил, что реформа избирательной системы принесет множество преимуществ на выборах в будущем году.

В пресс-релизе европейских депутатов сообщается, что новый закон о введении смешанной избирательной системы учитывает основные рекомендации Венецианской комиссии. Вице-председатель группы социалистов и демократов приветствует тот факт, что за проект проголосовали как правящие партии, так и оппозиционные.

Он подчеркнул и тот факт, что перед принятием закона Молдова проконсультировалась с партнерами из Европарламента. Виктор Боштинару отмечает, что новая избирательная система обеспечит гендерное равенство в парламенте и обеспечит возможность участия в выборах диаспоры.