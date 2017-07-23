Фракция европейских социалистов и демократов приветствует принятие смешанной системы
Фракция Европейского парламента «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» приветствует принятие молдавским парламентом смешанной избирательной системы.
Фракция Европейского парламента «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» приветствует принятие молдавским парламентом смешанной избирательной системы.
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Он подчеркнул и тот факт, что перед принятием закона Молдова проконсультировалась с партнерами из Европарламента. Виктор Боштинару отмечает, что новая избирательная система обеспечит гендерное равенство в парламенте и обеспечит возможность участия в выборах диаспоры.
В то же время, евродепутат Анди Кристя осудил публичные заявления председателя Народной европейской партии Джозефа Доула, назвав их опасными и противоречащами целям Европейского союза о принятии Молдовы в сообщество. Доул потребовал от Европейской комиссии пересмотра Соглашения об ассоциации Молдов с ЕС. Анди Кристя, который является также и сопредседателем делегации по сотрудничеству