Глава МИД Австрии выступил за прекращение переговоров с Турцией о вступлении в ЕС

Источник: Reuters

БЕРЛИН, 23 июля. /ТАСС/. Турция все больше отдаляется от Евросоюза, Брюссель должен занять четкую позицию по отношению к Анкаре.

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Об этом заявил глава МИД Австрии Себастьян Курц в опубликованном в воскресенье интервью германской газете Welt am Sonntag.

«Мой прогноз относительно того, что эта Турция будет все больше отдаляться от Европы, сбывается», — сказал он. Министр отметил, что «будет и дальше выступать за прекращение переговоров о вступлении в ЕС».

«Евросоюз должен, наконец, занять ясную позицию по отношению к Турции и вместо того, чтобы предлагать вступить в сообщество, стремиться к упорядоченному сотрудничеству с ней», — считает он. «Мы не можем себе позволить впасть в зависимость от Турции», — подчеркнул Курц.

По его словам, важно, чтобы ЕС сам был в состоянии охранять собственные внешние границы.

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Глава австрийского МИД осудил «волны задержаний и увольнений в Турции после попытки путча» в прошлом году и приветствовал меры против Анкары, о которых на этой неделе заявил его германский коллега Зигмар Габриэль.

«Еще несколько недель назад он критиковал меня за мою ясную позицию и обвинял в популизме», — заметил Курц.