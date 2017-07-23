В России заочно арестовали украинского военного прокурора

По ее словам, в данный момент расследуется уголовное дело в отношении должностных лиц правоохранительных органов Украины, в действиях которых усматриваются признаки преступления по статье «привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела».
«По данным следствия, в 2014 году бывший исполняющий обязанности Генерального прокурора Украины Олег Махницкий, его первый заместитель Николай Голомша, следователь Главной военной прокуратуры Вадим Приймачок, прокурор отдела Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко и другие сотрудники прокуратуры организовали заведомо незаконное привлечение к уголовной ответственности гражданина России адмирала Александра Витко по политическим мотивам», — сообщила Петренко.
В частности, по ее словам, Махницкий и Голомша дали заведомо незаконные указания о проведении досудебного расследования, Приймачок вел его производство, а Кравченко осуществлял надзор за процессуальной деятельностью.
«По ходатайству следователя ГСУ СК России Басманным районным судом в отношении Кравченко и Приймачука заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказала она, отметив, что ранее аналогичная мера пресечения заочно была избрана в отношении Махницкого и Голомши.
Расследование по уголовному делу продолжается, добавила Петренко.
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