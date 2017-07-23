Белый дом: Трамп поддерживает законопроект о новых санкциях в отношении РФ

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НЬЮ-ЙОРК, 23 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп поддерживает законопроект, предполагающий введение новых санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Об этом заявила в воскресенье в эфире телеканала ABC новый пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Администрация выступает в поддержку жесткой позиции в отношении России, в особенности в том, что касается введения этих санкций. Сара Сандерс Пресс-секретарь Белого дома

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«Текст первоначальной версии законопроекта был плохо прописан, — добавила Сандерс. — Но нам удалось поработать с Палатой представителей и Сенатом, и администрация рада тому, что получилось внести нужные изменения, и мы поддерживаем законопроект в нынешнем виде».

22 июля в пресс-службе аппарата лидера республиканского большинства в Палате представителей Кевина Маккарти (от штата Калифорния) подтвердили, что голосование по законопроекту состоится 25 июля. Американское издание «Политико» сообщило, что тупиковая ситуация с данной инициативой разрешилась. Однако конгрессмены так и не включили по просьбе Белого дома положения, облегчающие процесс снятия санкций с России.