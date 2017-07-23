Белый дом: Трамп поддерживает законопроект о новых санкциях в отношении РФ
По словам
По словам
Администрация выступает в поддержку жесткой позиции в отношении России, в особенности в том, что касается введения этих санкций.
«Текст первоначальной версии законопроекта был плохо прописан, — добавила Сандерс. — Но нам удалось поработать с Палатой представителей и Сенатом, и администрация рада тому, что получилось внести нужные изменения, и мы поддерживаем законопроект в нынешнем виде».
22 июля в
По данным газеты, в итоговый законопроект, изначально включавший ограничения против Ирана, войдут и санкции в отношении КНДР, как предлагал ранее Маккарти. Ожидается, что во вторник подавляющее большинство в нижней палате Конгресса поддержит данный документ.