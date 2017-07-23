Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Экс-депутат Рады: Ситуация на границе с Крымом — критическая
Петербургского гинеколога наказали за выдуманные беременности
Девушка разделась на встрече Лукашенко и Порошенко
10 интересных идей для фартука на кухне
38-летняя Елена Летучая показала фигуру в купальнике (фото)
Семейный киднеппинг: как «похищают» собственных детейВ российском законе нет понятия семейного похищения - поэтому если один из родителей прячет ребенка, не существует практически никаких способов этому противостоять
Украинцы ответили на предложение отправить Ахеджакову в Киев
Экс-депутат: Ситуация у границ Крыма - критическая
Обсуждаем самую дорогую Toyota Land Cruiser
«Гелик»: 300 000 машин и 38 лет жизни
МО РФ рассказало о новом самолете с укороченным взлетом – СМИ
Украинцы готовы на уступки для мира на Донбассе
Дочь Игоря Крутого растет необыкновенной красавицей (фото)
61-летняя Наталья Андрейченко встречается с молодым дизайнером
Соблазнительный купальник: Серябкина похвасталась фигурой
СМИ: в Сети удивлены изменившейся внешностью Лорак
Московские квартиры стали рекордно доступными
Россияне смогут снизить расходы на коммуналку
Фоторепортажи
10Японская поэзия спорта
10Землетрясение в Эгейском море
18:24 (мск), источник: ТАСС

Белый дом: Трамп поддерживает законопроект о новых санкциях в отношении РФ

По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, текст первоначальной версии законопроекта «был плохо прописан», но у администрации получилось внести в документ изменения.

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 23 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп поддерживает законопроект, предполагающий введение новых санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Об этом заявила в воскресенье в эфире телеканала ABC новый пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Администрация выступает в поддержку жесткой позиции в отношении России, в особенности в том, что касается введения этих санкций.
Сара Сандерс
Пресс-секретарь Белого дома
Читайте также
ЕС предостерег США против одностороннего ужесточения санкций в отношении России

«Текст первоначальной версии законопроекта был плохо прописан, — добавила Сандерс. — Но нам удалось поработать с Палатой представителей и Сенатом, и администрация рада тому, что получилось внести нужные изменения, и мы поддерживаем законопроект в нынешнем виде».

22 июля в пресс-службе аппарата лидера республиканского большинства в Палате представителей Кевина Маккарти (от штата Калифорния) подтвердили, что голосование по законопроекту состоится 25 июля. Американское издание «Политико» сообщило, что тупиковая ситуация с данной инициативой разрешилась. Однако конгрессмены так и не включили по просьбе Белого дома положения, облегчающие процесс снятия санкций с России.

По данным газеты, в итоговый законопроект, изначально включавший ограничения против Ирана, войдут и санкции в отношении КНДР, как предлагал ранее Маккарти. Ожидается, что во вторник подавляющее большинство в нижней палате Конгресса поддержит данный документ.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Белый дом: Трамп поддерживает законопроект о новых санкциях в отношении РФ
ВКС получат более сотни новых самолетов и вертолетов в 2018 году
Белый дом: Трамп поддерживает законопроект о новых санкциях в отношении РФ
Умер первый советский миллионер Артем Тарасов
Ростуризм объяснил задержку 300 российских туристов в Бодруме
СК сообщил о заочном аресте следователя и прокурора Украины
В Роспотребнадзоре назвали города-лидеры по распространению ВИЧ
В Москве скончалась ведущая программы «Доброе утро»
Обратившаяся к Путину студентка сможет освоить два инструмента
Спорт
Вам страшно? «Уфе» нет. «Спартак» опять не победил Преимущество, моменты, невезение. «Спартак» опять оставляет больше вопросов, чем ответов
Авто
Камеры будут штрафовать еще за одно нарушение Первые комплексы фотовидеофиксации, которые будут фиксировать за выезд на трамвайные пути, могут установить в Москве
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Секс-символы с Востока: главные турецкие актеры Сладкие, как рахат-лукум, и горячие, как солнце Антальи, эти актеры из Турции покорили сердца зрительниц со всего мира. «Кино Mail.Ru» представляет рейтинг самых красивых мужчин турецкого экрана
Недвижимость
10 интересных идей для фартука на кухне
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Россиянам разрешили прописку на дачах
Московские квартиры стали рекордно доступными
Леди
Коб – самая модная прическа сезона (фото) Новая стрижка Кейт Миддлтон обещает стать главной сенсацией в мире парикмахерской моды, а сама герцогиня Кембриджская — иконой не только стиля, но и красоты.
Дети
63-летняя Лайма Вайкуле рассказала, почему не стала мамой Певица объяснила, почему у нее нет детей.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь