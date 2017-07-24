Минск планирует в несколько раз увеличить поставки техники в Украину

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 23 июл — Sputnik. Беларусь может в несколько раз увеличить поставки техники в Украину, заявил заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко в эфире программы «Контуры» на телеканале ОНТ.

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На этой неделе, 20 и 21 июля, состоялся официальный визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Киев, где он провел переговоры со своим украинским коллегой Петром Порошенко. Был подписан ряд двусторонних документов о развитии сотрудничества в разных сферах. Кроме того, в Киеве прошел бизнес-форум, где были заключены контракты на десятки миллионов долларов.

«Если объединить белорусские и украинские субсидии, то мы имеем шанс в несколько раз увеличить объемы поставок наших тракторов, комбайнов и другой техники. Например, те же тракторы. В Украине тракторный парк около 200 тыс. тракторов, он изношен на 90%. По нашей оценке, каждый год им нужно обновлять по 20 тыс. единиц. Пока мы поставляем 3−3,5 тыс. Думаю, в 3−4 раза увеличить поставки можно», — заявил Семашко.

Он подчеркнул, что сейчас в Украине действуют семь совместных сборочных производств. По словам Семашко, на переговорах в Киеве были достигнуты договоренности, чтобы эти предприятия вышли на определенный уровень локализации. «Мы готовы на это пойти для того, чтобы наша техника попала под субсидии. Это выгодно для всех», — пояснил вице-премьер.

Семашко также напомнил, что в Беларуси работают шесть СП с украинскими партнерами.

Кроме того, вице-премьер заявил о необходимости активизировать взаимосвязь между регионами двух стран. Причиной таких действий является то, что в соседней стране произошло перераспределение финансовых потоков между Киевом и областями.

«Губернаторы настояли на том, что сейчас 60% финансов в областях. Сегодня на депозитах у губернаторов 55 миллиардов гривен. Свободно, на депозите. Когда такое было в Украине? Это, грубо говоря, более двух миллиардов долларов», — сказал в интервью Семашко.