23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украина высоко ценит вклад Беларуси в урегулирование ситуации в Донбассе. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Беларуси Игорь Кизим в интервью программе «Контуры» в эфире телеканала ОНТ, комментируя итоги визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в Украину, сообщает БЕЛТА.

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Посол отметил, что во время переговоров глав государств двух стран обсуждались вопросы политического и экономического взаимодействия, сотрудничество в гуманитарной и культурной сферах. «Также обсуждалась ситуация на Донбассе. Главный упор был сделан на то, чтобы сохранить динамику переговоров в минском формате», — рассказал он.

«Отмечался ценный вклад белорусской стороны в организацию этого процесса с учетом того, что это все происходит на минской площадке, и мы очень ценим это», — подчеркнул посол.