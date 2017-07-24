Депутат ЛДПР предлагает разрешить регистрироваться подросткам в качестве ИП с 14 лет
Андрей Свинцов считает, что подросток в 14−16 лет — «это уже интеллектуально практически сформировавшаяся личность, имеющая собственное мнение по разным вопросам».
Андрей Свинцов считает, что подросток в 14−16 лет — «это уже интеллектуально практически сформировавшаяся личность, имеющая собственное мнение по разным вопросам».
МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов (ЛДПР) внесет в понедельник в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается разрешить несовершеннолетним гражданам регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя с 14 лет, но при наличии согласия законных представителей. Копия документа имеется в распоряжении ТАСС.
Изменения предусматривается внести в Гражданский кодекс РФ (ГК РФ). «Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет вправе заниматься предпринимательской деятельностью, с письменного согласия своих законных представителей — родителей, усыновителей или попечителя», — говорится в проекте закона.
В пояснительной записке автор напоминает, что в настоящее время по ГК РФ заниматься предпринимательской деятельностью может гражданин, признанный полностью дееспособным, совершеннолетним и если на его деятельность не наложены судебные запреты. При этом в соответствии со статьей 21 ГК РФ ответственность за собственные деяния в полной мере возлагается на лиц, чей возраст достиг 18 лет. «Однако для ведения бизнеса предусмотрены исключения, которые позволяют стать индивидуальным предпринимателем и до достижения 18 лет», — отмечает он.
Так, по словам разработчика, в статье 27 ГК РФ сказано, что «несовершеннолетний, достигший 16 лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской деятельностью». «Данную процедуру эмансипации могут произвести органы опеки и попечительства или суд. В первом случае требуется согласие обоих родителей (опекунов), но если
Кроме того, стать полностью дееспособным до достижения 18 лет можно, вступив по уважительным причинам в брак с 16 лет. Однако в 18 субъектах РФ (Татарстан, Московская, Тюменская, Челябинская, Самарская и ряде других областей) действуют законы, допускающие бракосочетание в возрасте 14 лет. «Таким образом, юридически в таком регионе при вступлении в брак можно стать предпринимателем и раньше достижения 16 лет», — делает вывод
Другие основания для инициативы
«Подростки вполне способны вести рассуждения, высказывать свои мысли, аргументировать их. Все больше времени в их жизни начинают занимать серьезные дела, все меньше времени отводится на отдых и развлечения», — считает он. Также с 14 лет, продолжает он, повышается уголовная ответственность гражданина. «Таким образом, законодатель уже определил возраст человека, с которого тот отдает отчет своим поступкам», — подчеркивает Свинцов.
Депутат также напомнил журналистам, что «президент РФ Владимир Путин, отвечая 21 июля на вопросы детей — участников июльской смены образовательного центра “Сириус” в Сочи, согласился подумать, каким образом дети могут законно заниматься собственными разработками, получать патенты и заниматься предпринимательством».
Мнение парламентария
Свинцова поддержал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР). Так, он отметил, что «Трудовой кодекс РФ разрешает с 14 лет работать, но без ущерба здоровью и учебе».
Кроме этого, на его взгляд, «сегодня есть очень много возможностей с 14 и даже раньше — с 12 лет — работать тем, кто, например, пишет статьи, рисует, создает компьютерные программы». «И все это может стать хорошей платформой для того, чтобы человек, с годами приобретая соответствующие навыки, уже получив высшее образование, имел большой багаж и хорошую основу для того, чтобы интегрироваться в непростую взрослую жизнь и соответственно материально уже себя обеспечивать, а не “висеть на шее” у родителей», — заявил Нилов.