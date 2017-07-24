МВД внесло под контроль 13 новых психоактивных веществ и растение «мимоза хостилис»

Источник: Reuters

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Еще более десятка психотропных веществ внесены в список, подлежащий контролю на территории России. Постановление правительства РФ, которое совершенствует контроль за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, вступает в силу 25 июля. Как уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк, в связи с этим ведомство внесло под контроль 13 новых психотропных веществ и одно наркосодержащее растение.

Читайте также Глава Роспотребнадзора назвала города, лидирующие по заболеваемости ВИЧ

«Указанным постановлением правительства в перечни веществ, подлежащих контролю в РФ, внесено 13 новых психоактивных соединений, а также наркосодержащее растение “мимоза хостилис”, которое содержит психоактивное вещество диметилтриптамин», — сказала она.

По ее словам, за счет психоактивных свойств и отсутствия мер контроля за распространением растения «мимоза хостилис», высушенные части которой используются в качестве наркотика, в интернете появился спрос на ее семена.