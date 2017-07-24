ЕС заявил о возможных ответных мерах против антироссийских санкций США
Глава Еврокомиссии
Глава Еврокомиссии
В частности, угроза нависает над фирмами, задействованными в строительстве дополнительных подводных газопроводов между Россией и Германией в рамках проекта «Северный поток-2». Кроме того, под удар могут попасть организации, работающие в железнодорожном, финансовом, судоходном или горнодобывающем секторах.
По мнению еврокомиссара, основной задачей Брюсселя должно стать получение публичного либо письменного заверения от Белого дома, что США не будут применять новые санкции против интересов ЕС. Среди прочих вариантов рассматривается использование европейского законодательства, чтобы признать в Старом свете антироссийский пакет недействительным, и подготовка ответных мер в рамках ВТО.
22 июля Конгресс опубликовал текст нового законопроекта о дополнительных санкциях против России. Меры должны коснуться нефтегазового и банковского секторов российской экономики. В нем остались пункты о том, что президент должен согласовывать с Конгрессом намерения ослабить или отменить санкции. Это объясняется тем, что подобные решения имеют большую важность для национальной безопасности Соединенных Штатов.
США и ряд других государств после присоединения Крыма к России и начала вооруженного конфликта на