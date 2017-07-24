Прокуратура: Министра информационных технологий Хабаровского края оштрафуют на 60 тысяч

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Причиной для разбирательства стало заключение государственных контрактов, не обеспеченных лимитами бюджетных обязательств.

Прокуратура Хабаровского края проверила, как министерство информационных технологий и связи региона исполняет бюджетное законодательство при реализации краевой государственной программы «Развитие информационного общества в Хабаровском крае».

Во время проверки выяснилось, что в ноябре-декабре 2016 года министерство заключило три госконтракта на общую сумму свыше 9,5 млн рублей. Контракты не были обеспечены финансированием из краевого бюджета, а это нарушение закона.

Первый зампрокурора края возбудил в отношении министра три дела об административных правонарушениях по статье 15.15.10 КоАП (нарушение порядка принятия бюджетных обязательств). В итоге главу министерства информационных технологий привлекли к ответственности в виде штрафов на общую сумму 60 тысяч рублей.