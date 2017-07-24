Прокуратура: Министра информационных технологий Хабаровского края оштрафуют на 60 тысяч
В Хабаровском крае по постановлению прокуратуры региональному министру информационных технологий и связи назначили административные штрафы.
В Хабаровском крае по постановлению прокуратуры региональному министру информационных технологий и связи назначили административные штрафы.
Причиной для разбирательства стало заключение государственных контрактов, не обеспеченных лимитами бюджетных обязательств.
Прокуратура Хабаровского края проверила, как министерство информационных технологий и связи региона исполняет бюджетное законодательство при реализации краевой государственной программы «Развитие информационного общества в Хабаровском крае».
Во время проверки выяснилось, что в
Первый зампрокурора края возбудил в отношении министра три дела об административных правонарушениях по статье
Постановления по делам в законную силу еще не вступили, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на