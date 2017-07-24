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03:53 (мск), источник: Губерния онлайн

Прокуратура: Министра информационных технологий Хабаровского края оштрафуют на 60 тысяч

В Хабаровском крае по постановлению прокуратуры региональному министру информационных технологий и связи назначили административные штрафы.

Источник: Reuters

Причиной для разбирательства стало заключение государственных контрактов, не обеспеченных лимитами бюджетных обязательств.

Прокуратура Хабаровского края проверила, как министерство информационных технологий и связи региона исполняет бюджетное законодательство при реализации краевой государственной программы «Развитие информационного общества в Хабаровском крае».

Во время проверки выяснилось, что в ноябре-декабре 2016 года министерство заключило три госконтракта на общую сумму свыше 9,5 млн рублей. Контракты не были обеспечены финансированием из краевого бюджета, а это нарушение закона.

Первый зампрокурора края возбудил в отношении министра три дела об административных правонарушениях по статье 15.15.10 КоАП (нарушение порядка принятия бюджетных обязательств). В итоге главу министерства информационных технологий привлекли к ответственности в виде штрафов на общую сумму 60 тысяч рублей.

Постановления по делам в законную силу еще не вступили, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хабаровского края.

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