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05:34 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Домохозяйки и студенты включились в борьбу за мандаты депутатов Думы Владивостока

КПСС и «За женщин России» выдвинули на выборы в основном безработных и учащихся.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 24 июля, PrimaMedia.

Домохозяек и домохозяев, а также студентов приморских вузов планируют делегировать на выборы в Думу Владивостока региональные отделения политических партий КПСС и «За женщин России». Безработные и учащиеся в подавляющем большинстве представлены в избирательных списках этих партий, утвержденных на партийных конференциях 18 июля, сообщает ИА PrimaMedia.

Региональные отделения партий КПСС и «За женщин России» в Приморском крае эксперты-политологи с большой долей уверенности относят к партиям-спойлерам. Более того, причисляют их к одному политтехнологическому блоку, а именно к проектам политтехнолога с неоднозначной репутацией Руслана Модина, уже засветившегося в текущей предвыборной кампании. На единый центр руководства реготделениями КПСС и «За женщин России» указывает немало признаков: уведомления о проведении предвыборных конференций в горизбирком партии подали в один день на единую дату — 18 июля, и провели их. Очень похожи друг на друга и списки кандидатов, выдвинутых «спойлерами». И КПСС, и «За женщин России» выдвинули на выборы «тройки» и список кандидатов по единому избирательному округу, сплошь состоящие из студентов приморских вузов, включая первокурсников, а также домохозяек и домохозяев.

Даже во главу списка и те, и те поставили учащихся и безработных. Так, список «Коммунистической партии социальной справедливости» возглавляет студентка 1 курса Восточного института ДВФУ Анна Колодяжная. Следом за ней идет индивидуальный предприниматель (редкий для списков спойлеров работающий гражданин) Алексей Безгородков. Замыкает «тройку» КПСС домохозяин Илья Чепуштанов.

У «За женщин России» вся «тройка» состоит из домохозяек. Безработные Инна Ширина, Татьяна Дружинина и Наталья Попова готовятся повести за собой на выборы других домохозяек, домохозяев и студентов разных курсов.

Кандидаты от «Коммунистической партии социальной справделивости» (КПСС)

Общая часть:

1. Колодяжная Анна Сергеевна, студент;.

2. Безгодков Алексей Игоревич, индивидуальный предприниматель;.

3. Чепуштанов Илья Игоревич, домохозяин.

Кандидаты по единому избирательному округу.

Тергруппа № 1.

Сергиенко Никита Валентинович, стажер-помощник директора службы безопасности мореплавания;.

Тергруппа № 2.

Ванюшин Денис Иванович, домохозяин;.

Тергруппа № 3.

Егорцева Александра Александровна, домохозяйка;.

Тергруппа № 4.

Петрова Алена Юрьевна, временно неработающая;.

Тергруппа № 5.

Ельтинская Ольга Сергеевна, студентка;.

Тергруппа № 6.

Лещенко Кристина Игоревна, домохозяйка;.

Тергруппа № 7.

Бондаренко Кристина Сергеевна, заместитель директора ООО «РУМАС-ТРЕЙДИНГ»;.

Тергруппа № 8.

Лесной Александр Георгиевич, студент;.

Тергруппа № 9.

Лабазин Иван Михайлович, генеральный директор ООО «Айс»;.

Тергруппа № 10.

Петров Антон Олегович, временно неработающий;.

Тергруппа № 11.

Ожогов Антон Александрович, начальник отдела автоматизации и процессов управления ООО «Управляющая компания 71-го микрорайона»;.

Тергруппа № 12.

Андрощук Кристина Александровна, домохозяйка;.

Тергруппа № 13.

Оверко Роман Юрьевич, студент;.

Тергруппа № 14.

Некипелова Анастасия Александровна, студент;.

Тергруппа № 15.

Тодышева Юлия Александровна, руководитель отдела продаж ООО «Инвест Гарант»;.

Тергруппа № 16.

Резниченко Артём Александрович, врач-невролог;.

Тергруппа № 17.

Новиков Сергей Валентинович, домохозяин.

Кандидаты от партии «За женщин России»

Общая часть:

1. Ширина Инна Игоревна, домохозяйка;.

2. Дружинина Татьяна Павловна, домохозяйка;.

3. Попова Наталья Викторовна, домохозяйка.

Кандидаты по единому избирательному округу:

Тергруппа № 1.

Павлухин Никита Дмитриевич студент;.

Тергруппа № 2.

Чернякова Мария Васильевна, домохозяйка;.

Тергруппа № 3.

Ширин Антон Александрович, врач-акушер-гинеколог гинекологического отделения;.

Тергруппа № 4.

Чудаков Александр Иванович, домохозяин;.

Тергруппа № 5.

Солдатова Наталья Васильевна, домохозяйка;.

Тергруппа № 6.

Бормотов Владимир Валерьевич, заместитель начальника троллейбусного депо по эксплуатации;.

Тергруппа № 7.

Рыбаков Илья Сергеевич, студент;.

Тергруппа № 8.

Бетремеев Илья Анатольевич, домохозяин;.

Тергруппа № 9.

Голянкин Евгений Олегович, студент;.

Тергруппа № 10.

Иванов Евгений Андреевич, домохозяин;.

Тергруппа № 11.

Иванова Дарья Игоревна, студент;.

Тергруппа № 12.

Козачук Андрей Анатольевич, домохозяин;.

Тергруппа № 13.

Корнилов Станислав Сергеевич, домохозяин;.

Тергруппа № 14.

Миронов Сергей Олегович, домохозяин;.

Тергруппа № 15.

Сидоренко Александра Дмитриевна, студент;.

Тергруппа № 16.

Сливко Артём Сергеевич, домохозяин;.

Тергруппа № 17.

Ходарева Елизавета Дмитриевна, домохозяйка.

От ИА PrimaMedia напомним, что кандидатов на выборы в Думу Владивостока уже выдвинули все пять парламентских партий: «Единая Россия» и «Справедливая Россия» назвали своих выдвиженцев 15 июля, КПРФ и ЛДПР — 16 июля, Российская партия пенсионеров за справедливость — 20 июля.

На данный момент, помимо парламентских партий, предвыборные конференции с выдвижением кандидатов на выборы уже провели пять непарламентских. Первой из политических сил выдвинула кандидатов на предстоящие выборы в Думу Владивостока партия «Достоинство». Приморское отделение партии провело свою предвыборную конференцию 7 июля, в ходе нее были выбраны два кандидата. 8 июля аналогичную конференцию провело приморское отделение партии «Родина», а 10-го — партия «Яблоко». Еще две партии — КПСС и «За женщин России» — провели свои собрания во вторник, 18 июля.

От агентства напомним, что 10 сентября текущего года Владивосток будет выбирать новый состав городской думы — 35 депутатов, которые следующие пять лет будут принимать важные для города решения и нормативные акты. Действующий созыв гордумы 20 июня утвердил дату выборов, тем самым положив начало избирательной кампании в представительный орган. Выборы во владивостокскую гордуму пройдут по смешанной (мажоритарно-пропорциональной) избирательной системе. Это значит, что не менее 50% депутатов представительного органа муниципального образования, будут избираться по единому избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, то есть по партийным спискам. Таких мандатов на предстоящих выборах будет 18. Остальные депутаты гордумы будут избираться по одномандатным избирательным округам (всего 17 округов).

Выдвижение на выборы списков кандидатов по единому избирательному округу стартовало 26 июня и продлится ровно месяц — до 26 июля. В этот период партии могут зарегистрировать списки своих кандидатов в горизбиркоме. У кандидатов по одномандатным округам будет немного больше времени на регистрацию: с 26 июня до 31 июля.

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