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06:01 (мск), источник: Восток Медиа

Главу Минобрнауки Хабаровского края наказали за «лишние» деньги техникума

Руководителю ведомства назначили штраф, несмотря на попытки обжаловать приговор.

Источник: Восток Медиа

В дальневосточной столице оштрафовали министра образования и науки региона. Ведомство выделило деньги одному из местных техникумов сверх утверждённых затрат. Приговор два раза пытались обжаловать, но Хабаровский краевой суд оставил его без изменения.

Постановление о штрафе вынес первый заместитель прокурора региона. Во время проверки сотрудники надзорного органа установили, что министр образования и науки края в 2016 году нарушила требования Бюджетного кодекса России. Руководитель ведомства предоставила из регионального бюджета Амурскому политехническому техникуму ассигнования, которые являлись межбюджетными трансфертами из федерального бюджета. Эти деньги выделили сверх утверждённых нормативных затрат, не заключив при этом дополнительные соглашения, которые изменяли бы объём субсидии.

Таким образом, правоохранители увидели нарушение порядка формирования и финансового обеспечения выполнения госзадания. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, министра признали виновным в правонарушении и назначили наказание в виде штрафа. Должностное лицо не согласилось с постановлением и дважды обжаловало его, однако в удовлетворении жалоб суд отказал, и решение вступило в законную силу.

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